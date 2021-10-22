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22.10.2021г.
Можно ли беременным делать прививку от коронавируса

Можно ли беременным делать прививку от коронавируса

Пт, 22.10.21 10:50
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Врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Филюшкина рассказала о правилах вакцинации беременных.

В начале пандемии считалось, что коронавирус не представляет особой опасности для беременных. Когда счет инфицированных коронавирусом беременных пошел на десятки тысяч, мнение изменилось.

Новые международные исследования показали, что Covid-19 при беременности связан со значительно более высоким риском тяжелых осложнений у матери и ребенка, чем считалось ранее. Беременные, заболевшие коронавирусной инфекцией, значительно хуже переносят как саму беременность, так и коронавирусную инфекцию, так как они взаимно осложняют друг друга. Заметно чаще возникают вторичные инфекции, угрожающие не только здоровью, но и жизни матери и ребенка.

В случае тяжелого течения болезни, коронавирусная инфекция для беременной опасна тромбозом, особенно это актуально в третьем триместре. У беременных с COVID-19 значительно выше и частота кровотечений, кесарева сечения, поздних выкидышей, преждевременных родов и рождения детей с задержкой развития, низкой массой тела, с проблемами с дыханием, с асфиксией. Коронавирусная инфекция опасна еще тем, что мы не знаем отдаленных последствий этого заболевания.

Больше всего подвержены тяжелому течению коронавирусной инфекции беременные, имеющие хронические заболевания легких, в том числе бронхиальную астму средней степени тяжести и тяжелую, заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальную гипертензию, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение, хроническую болезнь почек и заболевания печени. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы избежать заражения.

Беременные нуждаются в надежной защите. А самой действенной профилактикой таких является вакцинация. Соблюдение неспецифических профилактических мер довольно эффективно, но часто зависит от поведения других лиц.

В мире уже зарегистрировано достаточно много случаев, когда женщины вакцинировались от коронавирусной инфекции, не зная о своей беременности. Анализ полученной информации показал, что частота осложнений беременности у вакцинированных не отличается от частоты осложнений у невакцинированных. И на сегодняшний день сведений о негативном влиянии на плод вакцин от коронавируса не получено. Наоборот, представленные из многих стран данные свидетельствуют о том, что прививка имеющимися вакцинами безопасна для будущей матери и ребенка. На этом основании в некоторых странах разрешена вакцинация беременных.

С июля этого года ее разрешили и в России, но только в том случае, если у беременной имеется высокий риск развития тяжелой формы COVID-19.

Для того чтобы исключить возможное влияние вакцины на развитие плода, сделать прививку можно после 22 недели. В любом случае, решение о необходимости и возможности вакцинации от коронавирусной инфекции в период вынашивания беременности женщины с серьезными хроническими заболеваниями решают лечащие врачи.

Но правильней, если женщина, планирующая беременность, сделает прививку против коронавируса до ее наступления. Это избавит ее от многих проблем во время вынашивания плода, в родах и послеродовом периоде. Привиться стоит и женщинам, имеющим высокий риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции в случае заражения, и вполне здоровым, без факторов риска тяжелого течения, так как многие препараты для лечения этого заболевания противопоказаны во время беременности.

Еще более действенный вариант - привить и все окружение беременной женщины: должны вакцинироваться все, кто живет с ней или часто бывает рядом, а еще лучше и все, кто работает рядом с ней. Особенно важно вакцинировать окружение беременной в том случае, если нет возможности привить саму женщину. Если рядом не будет больных, риск заражения у нее будем минимальным.

Но даже привитым беременным и ее близким круг общения необходимо сократить на сколько это возможно. Как можно меньше надо бывать в людных местах и на различных мероприятиях, реже пользоваться общественным транспортом. Обязательно следует одевать защитную маску в общественных местах и соблюдать все другие меры профилактики и правила поведения во время пандемии с целью защиты от коронавируса. Чтобы помочь организму усилить защитные цели, необходимо высыпаться, хорошо питаться, совершать прогулки в малолюдных местах, стараться сохранять спокойствие.

Вакцинация и соблюдение правил безопасного поведения позволяют избежать любой вирусной инфекции, в том числе Covid-19, и сохранить здоровье будущей маме и малышу.

Источник фотографии: скриншот https://pixabay.com/ru/photos/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d1%82%d1%8c-2941785/, https://pixabay.com/ru/photos/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%b0-1284070/
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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06.10.2021 16:37
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04.10.2021 14:37
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04.10.2021 14:29
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