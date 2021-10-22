12:31
22.10.2021г.
Пензенских автомобилистов с ксеноном могут лишить прав

Пензенских автомобилистов с ксеноном могут лишить прав

Пт, 22.10.21 10:40
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С 2021 года инспекторы могут штрафовать водителей за нештатную оптику, которая установлена без учета технического регламента (ксеноновые и светодиодные фары). Начальник управления ГИБДД по Пензенской области Антон Шматков рассказал журналисту информагентства, были ли подобные случаи в регионе.

Перед началом прямого эфира программы «Безопасность на дорогах» (16+) на радио «Экспресс» Антон Витальевич сообщил, что инспекторы контролируют техническое состояние машин, в том числе фары, постоянно, а не только в 2021 году, как вышло постановление.

«Мы ежемесячно проводим профилактические мероприятия. Водители, которые управляют автомобилями с нарушениями техсостояния, привлекаются к административной ответственности. Если в фарах установлены источники света, не соответствующие типу машины, это влияет на безопасность дорожного движения», - сказал Антон Шматков.

Он отметил, что на многих машинах фары с газоразрядными источниками света предусмотрены заводом-изготовителем. Но, в любом случае, количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов должен соответствовать требованиям конструкции авто.

«Согласно техническому регламенту, отсутствие, разрушение и загрязнение рассеивателей внешних световых приборов, а также установка не предусмотренных конструкцией оптических элементов, в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок, не допускаются», - подчеркнул начальник регионального УГИБДД.

Если машина не соответствует техническому регламенту, водителю может грозить штраф в 500 рублей. За управление автомобилем, на передней части которого установлены фары красного цвета или те, которые не соответствуют регламенту, предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов.

«В текущем году за указанные виды нарушений в отношении водителей транспортных средств составлено свыше 15 тысяч административных материалов по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ и 13 административных материалов по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ», - добавил Антон Шматков.

Напомним, начальник регионального УГИБДД также объяснил пензенцам, в каких случаях запись с регистратора будет являться доказательством при выяснении обстоятельств нарушения или аварии. Он также объяснил, могут ли инспекторы аннулировать диагностическую карту.


 
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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
Предотвратить страшное: как работает Детский телефон доверия в Пензенской области
30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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