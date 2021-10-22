Пензенских автомобилистов с ксеноном могут лишить прав

С 2021 года инспекторы могут штрафовать водителей за нештатную оптику, которая установлена без учета технического регламента (ксеноновые и светодиодные фары). Начальник управления ГИБДД по Пензенской области Антон Шматков рассказал журналисту информагентства, были ли подобные случаи в регионе.

Перед началом прямого эфира программы «Безопасность на дорогах» (16+) на радио «Экспресс» Антон Витальевич сообщил, что инспекторы контролируют техническое состояние машин, в том числе фары, постоянно, а не только в 2021 году, как вышло постановление.

«Мы ежемесячно проводим профилактические мероприятия. Водители, которые управляют автомобилями с нарушениями техсостояния, привлекаются к административной ответственности. Если в фарах установлены источники света, не соответствующие типу машины, это влияет на безопасность дорожного движения», - сказал Антон Шматков.

Он отметил, что на многих машинах фары с газоразрядными источниками света предусмотрены заводом-изготовителем. Но, в любом случае, количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов должен соответствовать требованиям конструкции авто.

«Согласно техническому регламенту, отсутствие, разрушение и загрязнение рассеивателей внешних световых приборов, а также установка не предусмотренных конструкцией оптических элементов, в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок, не допускаются», - подчеркнул начальник регионального УГИБДД.

Если машина не соответствует техническому регламенту, водителю может грозить штраф в 500 рублей. За управление автомобилем, на передней части которого установлены фары красного цвета или те, которые не соответствуют регламенту, предусмотрена административная ответственность в виде лишения прав на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов.

«В текущем году за указанные виды нарушений в отношении водителей транспортных средств составлено свыше 15 тысяч административных материалов по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ и 13 административных материалов по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ», - добавил Антон Шматков.

Напомним, начальник регионального УГИБДД также объяснил пензенцам, в каких случаях запись с регистратора будет являться доказательством при выяснении обстоятельств нарушения или аварии. Он также объяснил, могут ли инспекторы аннулировать диагностическую карту.