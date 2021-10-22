22 октября на сессии в Законодательном Собрании Пензенской области депутаты рассмотрели вопрос об изменениях в закон о бюджете на 2021-2023 годы.

В 2021 году объем доходов и расходов предлагается увеличить на 1 млрд 125 млн 996,6 тыс. рублей, в 2022-м – на 192 млн 377,4 тыс. рублей, в 2023-м – на 512 млн 796,4 тыс. рублей. Подробнее об изменениях, вносимых в бюджет, рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Мы вынуждены нести дополнительные расходы в части борьбы с ковидом. Мы в непростой ситуации. Резерв коечного фонда - около 6%, ежесуточные госпитализации - порядка 320 человек. «Скорая помощь» работает на пике, выполняя по 2000 выездов. Всю эту огромную нагрузку возлагают на систему здравоохранения. Нам необходимы с учетом дефицита кислорода концентраторы, аппаратура плазмофереза, чтобы вытаскивать людей, которые находятся между жизнью и смертью. Все эти расходы будут учтены в изменениях бюджета. По медикаментам нужно разрывы закрывать за счет регионального бюджета. Для медработников надо создавать хотя бы какие-то преференции, чтобы они питались, могли отдыхать. В нелегкой ситуации мы живем, это требует дополнительных бюджетных расходов.

Второе – те программы, которые направлены на капремонт школ. Нужно оперативно делать проектно-сметную документацию. Вы знаете, что программа инициирована президентом России. Нужно создавать заделы, чтобы входить в федеральные программы и получать деньги на ремонт учебных заведений. Такие необходимые принципиальные изменения», - сообщил глава региона.

Депутаты проголосовали за принятие законопроекта.