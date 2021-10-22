Начальник пензенского ГИБДД рассказал, могут ли приставы на время лишать водителей прав

В октябре стало известно, что сотрудники службы судебных приставов смогут временно лишать водителей удостоверений за неоплаченные штрафы, если сумма долга стала больше 10 тысяч рублей. Начальник пензенского управления ГИБДД Антон Шматков объяснил журналисту информагентства, так ли это.

Отмечается, что Федеральная служба судебных приставов достигла договоренности с ГИБДД о возможности приостанавливать действие водительских удостоверений россиян за неоплаченные долги. Если раньше приставы лишь изредка прибегали к такой мере, то теперь речь ведется о систематизации санкции.

Однако, как пояснил Антон Шматков, такие ограничения действуют до момента погашения долга. Это относится к тем, кто накопил долги по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью или причиненного преступлением, а также по автомобильным штрафам.

«Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на пользование должником водительским удостоверением. Воспользоваться правами можно будет только после того, как долг будет погашен полностью», - уточнил Антон Шматков перед началом прямого эфира программы «Безопасность на дорогах» (16+) на радио «Экспресс».

Кроме того, если должник нарушит это ограничение и будет ездить за рулем, несмотря на приостановление водительских прав, ему могут назначить обязательные работы до 15 часов или лишение прав на срок до одного года.

«За 9 месяцев 2021 года сотрудниками подразделений Госавтоинспекции составлен 151 административный материал за нарушения, предусмотренные статьей 17.17 КоАП РФ», - добавил Антон Шматков.

Напомним, начальник пензенского управления ГИБДД также рассказал, какое наказание в регионе возможно за использование ксенона, в каких случаях запись с регистратора будет являться доказательством при выяснении обстоятельств нарушения или аварии, могут ли инспекторы аннулировать диагностическую карту.



