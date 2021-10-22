Начальник пензенского ГИБДД рассказал, могут ли приставы на время лишать водителей прав

Отмечается, что Федеральная служба судебных приставов достигла договоренности с ГИБДД о возможности приостанавливать действие водительских удостоверений россиян за неоплаченные долги. Если раньше приставы лишь изредка прибегали к такой мере, то теперь речь ведется о систематизации санкции.
Однако, как пояснил Антон Шматков, такие ограничения действуют до момента погашения долга. Это относится к тем, кто накопил долги по алиментам, возмещению вреда, причиненного здоровью или причиненного преступлением, а также по автомобильным штрафам.
«Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на пользование должником водительским удостоверением. Воспользоваться правами можно будет только после того, как долг будет погашен полностью», - уточнил Антон Шматков перед началом прямого эфира программы «Безопасность на дорогах» (16+) на радио «Экспресс».
Кроме того, если должник нарушит это ограничение и будет ездить за рулем, несмотря на приостановление водительских прав, ему могут назначить обязательные работы до 15 часов или лишение прав на срок до одного года.
«За 9 месяцев 2021 года сотрудниками подразделений Госавтоинспекции составлен 151 административный материал за нарушения, предусмотренные статьей 17.17 КоАП РФ», - добавил Антон Шматков.
Напомним, начальник пензенского управления ГИБДД также рассказал, какое наказание в регионе возможно за использование ксенона, в каких случаях запись с регистратора будет являться доказательством при выяснении обстоятельств нарушения или аварии, могут ли инспекторы аннулировать диагностическую карту.