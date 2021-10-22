Пензенские автомошенники обманули страховые компании на 13,5 млн рублей

Согласно материалам дела, двое заречнцев и с мая 2012 по ноябрь 2017 похищая деньги, которые выплачивались в страховых случаях про помощи инсценировок ДТП. Автоподставы организовывались в Пензенской, Самарской и Нижегородской областей, а также Республики Мордовия.

В состав организованной группы преступников вошли еще трое и другие неустановленные лица. Они поочередно выступали в роли потерпевших и виноватых в аварии, организовывали и проводили осмотры поврежденных авто, составляли фальсифицированные отчеты о стоимости восстановительного ремонта, с которыми потом получали выплаты.

В состав организованной группы вошли еще трое подсудимых, а также иные неустановленные лица. Один из подсудимых не являлся членом организованной группы, он выполнял указания её участников. Как уточнили в пресс-службе облсуда, общая сумма причиненного страховщикам ущерба составила 13500000 рублей.

Суд назначил пятерым участникам ОПГ от 3,5 лет до 6,5 лет колонии общего режима, одному подсудимому назначен условный срок. Не согласившись с приговором, один из них подал жалобу, которая была отклонена. Приговор вступил в законную силу 20 октября 2021 года.