Работа пензенского художника вошла в топ-5 по итогам фестиваля «ФормАрт»

Работа пензенского художника Никиты Романова вошла в пятерку лучших граффити-изображений по итогам фестиваля стрит-арта ПФО «ФормАрт».

Как сообщили в пресс-центре облправительства, победителей и призеров 21 октября определили по итогам результатов народного голосования и голосов экспертов. Их объявили дистанционно. Региональной точкой подключения стал Дом молодежи.

Первое место заняла работа художника из Самарской области, второе место поделили Республика Марий Эл и Саратовская область, третье место заняла Республика Башкортостан. Эскиз победителя от Пензенской области под названием «Вчера и Завтра» нанесен на здание Пензенского социально-педагогического колледжа. Он занял на фестивале пятое место.

Процесс создания граффити-изображения сопровождался фото- и видеосъемкой, которые размещены на официальном сайте проекта https://formartpfo.ru/.