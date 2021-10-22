Николай Макаров сложил полномочия депутата пензенского ЗакСобрания

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пояснил, что прекращение Николаем Макаровым депутатских полномочий обусловлено тем, что их невозможно совмещать с должностью полномочного представителя главы региона – руководителя представительства правительства области при правительстве РФ.

«Вы принимали решение о том, чтобы представительство правительства Пензенской области [при правительстве РФ] было органом государственной власти. Соответственно, руководитель представительства – член правительства, то есть занимает государственную должность Пензенской области. Макарову было сделано предложение продолжить работу на данной позиции, он согласие дал. Это не может быть совмещено с исполнением депутатских полномочий», - отметил Олег Мельниченко.

На сессии единогласно поддержали проект постановления о сложении Николаем Макаровым полномочий депутата.