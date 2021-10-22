Пензенский врач рассказала, как бороться с жиром на животе

Врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Чепасова рассказала, как избавиться от жира на животе.

Лишний вес (избыточная масса тела и ожирение) являются фактором риска развития многих тяжелых неинфекционных заболеваний. Даже распределение лишнего жира в теле человека определенным образом влияет на состояние здоровья. Например, накапливание отложений в области живота и внутри брюшной полости называют абдоминальным ожирением.

Если показатель окружности талии у мужчин более 102 см, а у женщин более 88, то уже имеет место абдоминальное ожирение, которое, в первую очередь, является опасным в плане возникновения сахарного диабета второго типа и сердечно- сосудистых заболеваний. Поэтому от жировых отложений на животе необходимо избавляться.

Как же можно избавиться от жира на животе?

Для начала необходимо отрегулировать свой суточный рацион, из которого в первую очередь надо убрать сахар. Этот продукт состоит из глюкозы и фруктозы. Избытки этих компонентов в организме преобразуются за счет процессов метаболизма в подкожный и внутренний жир.

Еще более вредными в плане развития ожирения являются сладкие напитки, которые содержат большое количество сахара и соответственно являются высококалорийным продуктом, увеличивающим количество жира в организме. Поэтому для избавления от лишних отложений необходимо отказаться от сладкой газировки, соков в пакетах и других сладких безалкогольных напитков.

Чтобы избавиться от лишнего веса, необходимо увеличить потребление качественного белка. На его переваривание требуется большое количество энергии, так как белковая пища заставляет с большой нагрузкой работать пищеварительную систему. Этот процесс сопровождается значительным расходом калорий. Белковые продукты уменьшают чувство голода и ускоряют обменные процессы. Доля белковых продуктов в суточном рационе должна составлять не менее 25-30%.

Большое количество белка содержат такие продукты: рыба, морепродукты, яйца, мясо, молочные продукты, орехи, бобовые. Именно эти продукты должны постоянно присутствовать в рационе человека, имеющего лишний вес.

Наиболее эффективным способом избавления от жира на животе будет низкоуглеводная диета. Злоупотребление углеводами служит главным фактором в возникновении ожирения. Ограничение потребления углеводов приводит к эффективному и интенсивному сжиганию жира, в том числе и в области живота. Таким путем ежедневное потребление энергии может быть снижено на 350-400 ккал.

Низкоуглеводный рацион предполагает исключение из ежедневного меню: сахара и конфет, молочного шоколада, белого хлеба и, конечно, фаст-фуда. Низкое содержание углеводов благоприятствует выведению из организма избытка воды, что в свою очередь снижает вес.

Снизить вес и, соответственно, уменьшить жировые отложения в зоне живота помогает пищевая клетчатка, особенно растворимая. Клетчатка в нашем организме не переваривается, но ее роль для организма огромна. Она формирует пищевой комок, способствует его продвижению по желудочно-кишечному тракту, адсорбируя на себе различные токсичные компоненты, в том числе и «вредный холестерин». Растворимые волокна клетчатки в кишечнике поглощают воду, образуя при этом густой вязкий гель, замедляющий продвижение пищи.

Питательные вещества усваиваются медленнее и в меньшей степени. Благодаря этому более длительно сохраняется ощущение сытости. Тем самым снижается аппетит. А это означает, что будет снижаться вес тела. Все вместе это послужит профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Растворимая клетчатка поступает в организм с сырыми овощами, фруктами, ягодами, со свежей зеленью.

Для сохранения и укрепления нашего здоровья большую роль играет физическая активность. Ежедневные постоянные физические нагрузки смогут уменьшить жировые отложения в области живота. Такие аэробные нагрузки, как ходьба, бег, плавание, ходьба на лыжах и скандинавская ходьба борются с жировыми отложениями, а также улучшают качество жизни и предотвращают различные заболевания.

Здоровый крепкий сон – залог нормальной жизнедеятельности организма и профилактики ожирения.

Чтобы избавиться от лишнего веса, в том числе и на животе, чтобы иметь хорошее самочувствие, крепкое здоровье и привлекательный внешний вид, важно последовательно и регулярно выполнять вышеуказанные рекомендации.