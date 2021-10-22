Пензенцев просят оставаться дома во время длинных выходных

В официальном Instagram-аккаунте Роспотребнадзора опубликовано обращения к жителям Пензенской области с просьбой воздержаться от поездок в грядущие нерабочие дни.

Специалисты подчеркивают, что такие каникулы положительно скажутся на эпидситуации только в случае, если жители ограничат социальные контакты. Пензенцев просят воздержаться в этот период от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки.

«Используйте это время с пользой для своего здоровья – больше гуляйте на свежем воздухе, сделайте прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа. Если избежать контактов и поездок не получается, помните о простых, но очень эффективных мерах, которые нужно соблюдать — используйте маски, антисептики, старайтесь избегать места массового скопления людей», - добавили в пресс-службе ведомства.

Также пензенцам советуют воспользоваться услугами служб доставки, общаться с друзьями и родными дистанционно.

Напомним, президент России Владимир Путин 20 октября одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о том, чтобы объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.