В Пензе к месту ДТП с такс приехала скорая помощь

В группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появились фото и видео с аварией в Пензе.

Судя по кадрам, ДТП случилось на пересечении улиц Калинина и Свердлова. Здесь столкнулись белое такси и темно-зелена «семерка». У отечественной легковушки сильно повреждена передняя часть кузова. К мечту происшествия приехала «скорая». Официальной информации об аварии и пострадавших пока нет.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными и аккуратными за рулем, не нарушать правила дорожного движения, чтобы не попасть в беду.