Главврач Коммунарки не исключил возможности новых коронавирусных «каникул»

Главный врач Коммунарки Денис Проценко заявил, что нерабочие дни будут повторяться до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет, пишет телеканал «360» .

«Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ», — отметил врач.

Он добавил, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться или переболеть, но все койки в больницах страны сделать инфекционными не получится.

Денис Проценко подчеркнул, что в развитие эпидситуации свой вклад сейчас вносят антипрививочники и другие борцы с элементарными мерами безопасности.