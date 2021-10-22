Олег Мельниченко назначил Николая Симонова председателем правительства Пензенской области

Как отмечается в документе, опубликованном в официальном Telegram-канале обблправительства, он приступает к обязанностям с 22 октября.

Ранее на сессии депутаты Законодательного Собрания Пензенской области согласовали кандидатуру Николая Симонова на пост председателя правительства региона.

Николай Петрович работает в правительстве Пензенской области с 2015 года. С марта 2021 года до настоящего времени он занимал этот пост с приставкой врио.