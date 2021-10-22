В «ТНС энерго Пенза» напомнили о сроках передачи показаний счетчиков

Самое подходящее для этого время - с 23 по 25 число каждого месяца. Показания, переданные позднее 25 числа, могут быть не учтены, а расчет платы в таком случае будет произведен исходя из среднемесячного потребления.

Передать данные можно любым удобным способом дистанционно:

- на сайте компании penza.tns-e.ru – без регистрации;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго»;

- по телефону Единого контактного центра (8412) 98-78-48;

- при помощи голосового помощника «Алиса» от Яндекс, произнеся команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго».

Владельцам дач и загородных домов, используемых сезонно, также нужно ежемесячно сообщать показания счетчиков, даже если расход электроэнергии равен нулю. При отсутствии показаний расчет платы за электричество первые три месяца производится по среднемесячному потреблению, а далее - по нормативу. Из-за этого может возникнуть задолженность, которую будут взыскивать через суд.

Передачу показаний счетчика можно приостановить до наступления следующего дачного сезона. Для этого необходимо обратиться в «ТНС энерго Пенза» с заявлением о сезонности проживания в конкретном объекте и указать период, в течение которого потребление электроэнергии осуществляться не будет.