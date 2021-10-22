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22.10.2021г.
В «ТНС энерго Пенза» напомнили о сроках передачи показаний счетчиков

В «ТНС энерго Пенза» напомнили о сроках передачи показаний счетчиков

Пт, 22.10.21 13:08
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Компания «ТНС энерго Пенза» напомнила своим клиентам о важности своевременной передачи показаний счетчиков для корректного расчета платы за электричество.

Самое подходящее для этого время - с 23 по 25 число каждого месяца. Показания, переданные позднее 25 числа, могут быть не учтены, а расчет платы в таком случае будет произведен исходя из среднемесячного потребления.

Передать данные можно любым удобным способом дистанционно:

- на сайте компании penza.tns-e.ru – без регистрации;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго»;

- по телефону Единого контактного центра (8412) 98-78-48;

- при помощи голосового помощника «Алиса» от Яндекс, произнеся команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго».

Владельцам дач и загородных домов, используемых сезонно, также нужно ежемесячно сообщать показания счетчиков, даже если расход электроэнергии равен нулю. При отсутствии показаний расчет платы за электричество первые три месяца производится по среднемесячному потреблению, а далее - по нормативу. Из-за этого может возникнуть задолженность, которую будут взыскивать через суд.

Передачу показаний счетчика можно приостановить до наступления следующего дачного сезона. Для этого необходимо обратиться в «ТНС энерго Пенза» с заявлением о сезонности проживания в конкретном объекте и указать период, в течение которого потребление электроэнергии осуществляться не будет.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией "ТНС энерго Пенза"
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19.08.2021 08:00
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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
Как успешно сдать экзамен на права по новым правилам? Интервью с инспектором
23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
В пензенском минспорте рассказали о размерах выплат призерам Олимпиады в Токио и их тренерам
21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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26.08.2021 15:30
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