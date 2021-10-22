В Пензе разработают проект реконструкции корпуса детской больницы им. Филатова

На сайте госзакупок опубликовали информацию об аукционе на проведение работ по разработке проектной документации на реконструкцию корпуса раннего детства с переходом в пензенской детской больнице им. Н.Ф. Филатова.

Начальная стоимость контракта – 6 млн 400 тыс. рублей, средства выделят из бюджета Пензенской области. Провести техобследование конструкций здания и инженерных сетей, разработать документацию, получить положительное заключение госэкспертизы по ней должны до 15 декабря.

Отметим, что конкурс будет проходить в два этапа. По информации из открытых источников, это усложненная закупочная процедура, первая часть которой заключается в предоставлении информации участниками для уточнения параметров закупки, а вторая представляет собой сам конкурс. На участие в первом этапе заявку подало ООО «Гражданпроект».

Ранее сообщалось, что проведение реконструкции корпуса раннего детства позволит высвободить имеющие площади и закупить дополнительное современное оборудование, необходимое для обследования и лечения недоношенных детей, в том числе новорожденных с экстремально низкой массой тела, в более комфортабельных условиях.

