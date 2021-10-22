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22.10.2021г.
Для блошиного рынка на ул. Тернопольской нашли более подходящее место

Для блошиного рынка на ул. Тернопольской нашли более подходящее место

Пт, 22.10.21 13:42
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Пресс-службе мэрии Пензы обратилась к горожанам, которые по выходным дням незаконно торгуют бывшими в употреблении вещами на газоне и тротуаре по ул. Тернопольской.

Несанкционированный базар незаконен, представляет угрозу распространения коронавируса и портит внешний облик микрорайона. На торговлю «с пола» регулярно поступают жалобы от местных жителей.

Администрация города договорилась с руководителем ярмарки по пр. Строителей, 21А, чтобы для части продавцов выделили более подходящее место. Также желающие продать свои вещи могут переместиться на муниципальные рынки по ул. Терновского, 224, ул. Центральная, 1, где размещение для них будет бесплатным.

Для прекращения работы незаконного базара, администрация района будет проводить еженедельные рейды. Каждый нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

 

Источник фотографии: скриншот https://www.penza-gorod.ru/news/v_oktyabrskom_rayone_presekli_ulichnuyu_torgovlyu/
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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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