Для блошиного рынка на ул. Тернопольской нашли более подходящее место

Пресс-службе мэрии Пензы обратилась к горожанам, которые по выходным дням незаконно торгуют бывшими в употреблении вещами на газоне и тротуаре по ул. Тернопольской.

Несанкционированный базар незаконен, представляет угрозу распространения коронавируса и портит внешний облик микрорайона. На торговлю «с пола» регулярно поступают жалобы от местных жителей.

Администрация города договорилась с руководителем ярмарки по пр. Строителей, 21А, чтобы для части продавцов выделили более подходящее место. Также желающие продать свои вещи могут переместиться на муниципальные рынки по ул. Терновского, 224, ул. Центральная, 1, где размещение для них будет бесплатным.

Для прекращения работы незаконного базара, администрация района будет проводить еженедельные рейды. Каждый нарушитель будет привлечен к административной ответственности.