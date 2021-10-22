На новогодние подарки для пензенских детей в сложной ситуации направят 900 тысяч

На сайте госзакупок появилась информация об аукционе на поставку новогодних подарков для детей из семей, оказавшихся «в обстоятельствах, ухудшающих или способных ухудшить условия их жизнедеятельности».

Начальная стоимость контракта - 900 тысяч рублей: планируется приобрести 4500 наборов из шоколадных конфет и других продуктов, в каждом будет по 25 видов сладостей. Заказчики – центры социальной помощи в четырех районах Пензы, средства выделят из бюджета города. Каждый подарок должен весить не меньше 900 граммов и быть упакован в пакет с ярким новогодним рисунком.

Подарки должны поставить единой партией с 10 по 16 декабря.