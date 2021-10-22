В МВД не подтвердили информацию о гибели человека под поездом в Кузнецке

В группе соцсети «ВКонтакте» утром 22 октября появилась информация о том, что в Кузнецком районе Пензенской области мужчина якобы попал под поезд и погиб.

«Сегодня ночью произошла трагедия: мужчина прыгнул под поезд», - написал анонимный пользователь.

В пресс-службе Сызранского линейного отдела МВД РФ на транспорте, за которым закреплен данный участок, эту информацию не подтвердили.

Пензенцев просят быть предельно внимательными вблизи объектов транспортной инфраструктуры. Переходить железнодорожные пути разрешено только в специально оборудованных местах и предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава. Кроме этого, необходимо снять наушники и капюшон, которые могут отвлечь внимание, что приведет к трагедии.