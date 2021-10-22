В частных домах на ул. Спартаковской в Пензе возобновили подачу воды

В мэрии Пензы сообщили о завершении работ по замене участка коммуникаций в 300 метров и переподключению потребителей на ул. Спартаковской к сетям ресурсоснабжающей компании.

«Работы выполнены методом горизонтального направленного бурения для сохранения асфальтового покрытия дороги», - отметили в пресс-службе горадминистрации.

Ранее в нескольких домах в частном секторе фиксировались перебои с подачей воды, так как они получали ресурс через сети находящегося рядом санатория «Серебряный бор», не оплачивая услугу.