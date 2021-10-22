В детские поликлиники Пензы поступило новое оборудование для физиотерапии

В детские поликлиники Пензы и детский дневной стационар на ул. Гагарина, 11а в октябре поступило новое физиотерапевтическое оборудование стоимостью 578 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, его закупили за счет средств обязательного медицинского страхования. Благодаря обновленным аппаратам дети смогут в более короткие сроки получить физиопроцедуры и пройти реабилитацию после заболеваний.

Старшая медсестра дневного стационара городской детской поликлиники Елена Черноусан отметила, что поступившее оборудование позволит значительно расширить возможности предлагаемого физиотерапевтического лечения детских заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, ЛОР-органов, нервной и сердечно-сосудистой систем.