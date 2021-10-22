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22.10.2021г.
Минобрнауки разрешило вузам перенести каникулы на нерабочие дни

Минобрнауки разрешило вузам перенести каникулы на нерабочие дни

Пт, 22.10.21 14:59
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Минобрнауки издало приказ, согласно которому российские вузы вправе перенести запланированные каникулы на нерабочие дни.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Руководители образовательных и научных организаций вправе осуществить перенос каникул, предусмотренных календарным учебным графиком, на период, указанный в пункте 1.1», — отмечается в документе, опубликованном на сайте министерства.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что на нерабочей неделе вузы также могут перевести студентов на удаленное обучение или на самостоятельную работу.

«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», — цитирует его пресс-служба ведомства.

При этом, добавил Валерий Фальков, самостоятельная работа студентов должна быть методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой знаний.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации.

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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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