Минобрнауки разрешило вузам перенести каникулы на нерабочие дни

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Руководители образовательных и научных организаций вправе осуществить перенос каникул, предусмотренных календарным учебным графиком, на период, указанный в пункте 1.1», — отмечается в документе, опубликованном на сайте министерства.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что на нерабочей неделе вузы также могут перевести студентов на удаленное обучение или на самостоятельную работу.

«Возможность продолжения обучения в этот сложный период позволит обеспечить качество образования», — цитирует его пресс-служба ведомства.

При этом, добавил Валерий Фальков, самостоятельная работа студентов должна быть методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой знаний.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации.