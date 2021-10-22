В «красную зону» санатория им. Володарского требуются медсестры и санитарки

В Instagram-аккаунте пензенского центра спецвидов медпомощи (также известного жителям региона как КИМ) опубликовали объявление о поиске медиков для работы в «красной зоне».

«В «красную зону» (место расположения: район Ахуны, инфекционное отделение на базе санатория им. В. В. Володарского) требуются медицинские сестры палатные - медицинская сестра процедурной - и санитарки», - отмечают в медучреждении.

По всем вопросам необходимо обращаться в отдел кадров по телефону (8412) 32-45-66.

Ранее информагентство сообщало, что в санатории им. Володарского развернули койки долечивания пациентов с коронавирусом.