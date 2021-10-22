17:21
22.10.2021г.
Tele2 обеспечила М11 связью 5G Ready

Tele2 обеспечила М11 связью 5G Ready

Пт, 22.10.21 15:51
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Tele2 обеспечила 100%-е покрытие автомагистрали М-11 «Нева». Стабильный мобильный интернет доступен на протяжении 669 километров автомагистрали, что критически важно для безопасности и комфорта автомобилистов.

Компания запустила на трассе 100 дополнительных станций 5G Ready. Это позволяет оператору предоставлять услуги LTE высочайшего качества и быть технологически готовым к запуску сервисов пятого поколения на магистрали, которая станет первым беспилотным логистическим коридором.

Tele2 вывела в эфир 100 дополнительных базовых станций вдоль трассы М-11 «Нева», соединяющей Санкт-Петербург с Москвой. Новое оборудование позволило закрыть зоны неуверенного приема и обеспечить связь на протяжении всех 669 километров дороги, которая проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Интенсивность движения по автомагистрали – около 30 000 автомобилей в сутки.

В результате проекта Tele2 также кардинально улучшила качество связи в лежащих вблизи трассы населенных пунктах, таких как Ситно, Высокий Остров, Корпово, Стегново Новгородской области и Георгиевское Ленинградской области.

Проект реализован на объектах инфраструктурного оператора «Сервис-Телеком». При этом сеть Tele2 построена на оборудовании 5G Ready. Технология позволит в дальнейшем оперативно развернуть покрытие в стандарте пятого поколения. Инфраструктура оператора также станет основой для обеспечения безопасной работы беспилотного транспорта. К 2024 году Министерство транспорта России планирует реализовать на трассе М-11 первый в России беспилотный логистический коридор.

«Покрытие трассы М11 для нас стратегически важный проект: мы не только повышаем качество связи для наших клиентов уже сейчас, но и создаем потенциал для высокотехнологичных услуг в будущем. Теперь пользователям не нужно ждать выхода в зону доступа на трассе М-11: водители могут пользоваться навигационными сервисами на всем пути, а пассажиры – принимать участие в видеоконференциях. Наш мобильный интернет ловит даже на участках вдали от населенных пунктов, что особенно важно для безопасности и комфорта любого путешествия», - рассказал заместитель генерального директора по технической инфраструктуре и информационным технологиям Tele2 Алексей Телков.

«Обеспечить бесперебойной мобильной связью автодороги страны – одна из важнейших задач в рамках реализации многих национальных проектов, к 2024 году ставится задача обеспечить 100%-е радиопокрытие всех федеральных трасс. Благодаря нашему сотрудничеству, теперь на трассе М-11 «Нева», соединяющей две столицы, абонентам Tele2 доступна технология LTE, а значит, и весь спектр цифровых сервисов, которыми мы пользуемся ежедневно. Для «Сервис-Телекома» обеспечение инфраструктуры связи в полосе отвода автомобильных дорог является одним из ключевых направлений деятельности», - отметил, генеральный директор ГК «Сервис-Телеком» Николай Бердин.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Теле2
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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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