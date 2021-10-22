Банк «Кузнецкий» запустил рекламную кампанию для бизнесменов

Банк «Кузнецкий» дал старт рекламной кампании по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Реклама транслируется на ведущих федеральных и региональных телеканалах, а также на радиостанциях, в интернете и на баннерах.

Главным героем ролика, снятого для финансовой организации, является пензенский предприниматель. Он знакомит зрителей с возможностями, которые предоставляет «Кузнецкий» представителям бизнеса: низкие тарифы, бесплатное открытие счета по одному документу, обслуживание корпоративных карт и бесплатный перевод заработной платы сотрудникам.

В создании ролика банку помогло креативное агентство «Отдел кадров». Запуск новой рекламной кампании позволит сформировать образ современного развивающегося банка у жителей.

Подробную информацию о расчетно-кассовом обслуживании можно получить по телефону 8-800-100-64-10, в любом офисе банка и на сайте http://www.kuzbank.ru/.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018 г.