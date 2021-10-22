В Пензе в поисках продажной любви мужчина несколько раз перечислил деньги мошеннице

53-летний пострадавший сообщил, что нашел в Сети объявление незнакомки, которая предлагала продажную любовь. Он договорился с ней о встрече, заранее перечислив деньги ей на карту. Дама перезвонила ему и сказала, что средства не получила. Тогда москвич еще несколько раз попробовал перевести ей оплату за еще не оказанные интимные услуги. В итоге доверчивый и одинокий мужчина распрощался с 29 тысячами рублей, а рандеву так и состоялось.

Правоохранители возбудили дело о мошенничестве. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.