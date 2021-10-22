В парке Спутника обновилась инфраструктура для прогулок и активного отдыха

Каждый сезон на территории Города Спутника появляются новые интересные места и объекты. Прямо сейчас можно оценить некоторые из новшеств.

На набережной Спутника обновилась велодорожка. Раньше любители активного отдыха для колесных прогулок пользовались тропой здоровья и частично верхней частью набережной. Теперь же завершены работы над вторым пандусом в конце Прибрежного бульвара. Спуски соединены асфальтовым покрытием, а значит, у велосипедистов появился новый маршрут длиной в 3,5 километра.Отправиться с ребенком на прогулку теперь можно в западную часть парка Спутника, за колесо обозрения: здесь открыта большая бесплатная площадка, которую холдинг «Термодом» за свой счет построил для малышей и подростков микрорайона. Тут и горки, и качели, и веревочные лестницы, и даже небольшие скалодромы. Сотрудники «Термодома» очистили территорию от лишних листьев и веток и посадили живую изгородь по всему периметру площадки.Зимой хоккеисты всех возрастов смогут возобновить свои тренировки в Спутнике: хоккейная площадка «переехала» поближе к пляжу, прямо за колесо обозрения. Скоро на набережной начнут зажигать новогодние иллюминации.



