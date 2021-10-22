Covid-19. В России уровень коллективного иммунитета составляет 45,7%

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что уровень коллективного иммунитета в России в настоящее время составляет 45,7%.

Как сообщает ТАСС, полный цикл вакцинации от ковида в стране провели почти 49,2 млн раз.

«По состоянию на 22 октября вакцинация первым компонентом проведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла - 49 161 150 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%», - рассказали в штабе.

Согласно данным на 15 октября, уровень коллективного иммунитета составлял 45%. Ранее в Роспотребнадзоре уточняли, что для достижение коллективного иммунитета необходимо привить от коронавируса не менее 80% жителей, или более 90 млн человек.