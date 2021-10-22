17:22
22.10.2021г.
Covid-19. В России уровень коллективного иммунитета составляет 45,7%

Covid-19. В России уровень коллективного иммунитета составляет 45,7%

Пт, 22.10.21 16:59
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В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что уровень коллективного иммунитета в России в настоящее время составляет 45,7%.

Как сообщает ТАСС, полный цикл вакцинации от ковида в стране провели почти 49,2 млн раз.

«По состоянию на 22 октября вакцинация первым компонентом проведена 53 511 786 раз, вакцинация полного цикла - 49 161 150 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 45,7%», - рассказали в штабе.

Согласно данным на 15 октября, уровень коллективного иммунитета составлял 45%. Ранее в Роспотребнадзоре уточняли, что для достижение коллективного иммунитета необходимо привить от коронавируса не менее 80% жителей, или более 90 млн человек.

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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
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22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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