Пензенцев будут принимать в Пенсионном фонде по предварительной записи

На сайте пензенского отделения Пенсионного фонда России появилась информация о том, что все клиентские службы в регионе из-за ухудшения эпидситуации работают по предварительной записи.

Записаться на прием можно на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru/znp. Кроме того, это можно сделать по телефону «горячей линии» 8 (800) 600-00-00. Также в каждой клиентской службе есть свой телефон для записи.

Если у вас есть подтвержденная запись на портале «Госуслуги», то записаться можно и там.

Вопросы от граждан принимаются через официальный сайт ПФР (es.pfrf.ru/appeal) и на страницах отделения в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Twitter («Пенсионный фонд РФ по Пензенской области») и Instagram (@pfr.penza).