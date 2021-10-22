Кому положен пожизненный медотвод от вакцинации. Ответ Роспотребнадзора

Доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что является абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре. Остальные противопоказания – временные», - цитирует Татьяну Руженцову ТАСС.

По ее словам, имеющие медотвод граждане должны особо тщательно соблюдать все рекомендации для профилактики заболевания и минимизировать контакты с теми, кто может быть носителем вируса.