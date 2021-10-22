В Пензенской области ожидается отключение электроэнергии - график

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ с 25 октября по 14 ноября будет приостановлено электроснабжение в ряде районов области.

25 октября с 09:00 до 17:00

Белинский район:

г. Белинский (ул. 12 Декабря, Вокзальная, Колычевская, Новая, Рабочая, Советская пл., Ф. Захаркина, Шуваева, Барышева, Белинская, Лермонтовская, Пензенская, Садовая, Советская, Советская пл., Советский пер, Сосновый пер., Туристическая).

Вадинский район:

с. Вадинск (ул. Новая Ленинская, Университетская);

с. Рахмановка (ул. Нагорная);

с. Тат. Лака (ул. Школьная).

Земетчинский район:

р.п. Земетчино (1-й проезд строителей, 2-й проезд строителей, Юбилейная, Пионерская, Строительная).

Каменский район:

г. Каменка (ул. Кузнечная; Л. Толстого; Коммунистическая; Производственная; Новая; Дзержинского; Ново-Западная, О. Кошевого; Кольцова).

Наровчатский район:

с. Наровчат (ул. Дружинина, Интернациональная, Комсомольская, Куйбышева, Куприна, Первомайская);

Б.Кирдяшево (ул. Брыковка, Лесная, Луговая, Молодежная, Садовая, Центральная);

с. Казенчик (Лесная, Нагорная);

с. Подлесное (ул. Подлесная);

с. Сосновка (ул. Сосновка).

Нижнеломовский район:

г. Нижний Ломов (ул. Урицкого, Чапаева, Полевая, Полевой пер., Дзержинского, Северный пр-д., Социальный пр-д.).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина);

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая).

26 октября с 09:00 до 17:00

Белинский район:

г. Белинский (ул. В. Саратовская, Колхозная, Коммунальная, Лермонтовская, Набережная, Н. Саратовская, Пензенская, Советская, Советская пл.);

Каменский район:

с. Головинская Варежка (ул. Юдина; Свободы, Пробуждения, Северная; Пролетарская);

Наровчатский район:

с. Наровчат (ул. Гришаева, Заречная).

Нижнеломовский район:

г. Нижний Ломов (ул. Базарная пл., Машенцева, Московский пер.).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая);

27 октября с 9:00 до 17:00

Вадинский район:

с. Овчарные Выселки (ул. Лягущовка, Центральная, Новая, Шаболовка);

с. Большая Козлейка (ул. Набережная);

с. Вадинск (ул. Колхозная, Новые Выселки, Пугачевская);

с. Малая Козлейка (ул. Набережная);

д. Пеньки (ул. Нагорная);

с. Скуратово (ул. Полевая);

д. Сошниковка (ул. Пролетарская);

д. Алексеевка (ул. Лесная);

д. Вторая Лака (ул. Полевая);

с. Выборное (ул. Центральная, Молодежная, Выселки, Школьная);

д. Лесная Крутовка (ул. Садовая);

д. Мочалейка (ул. Нагорная);

д. Сноховка (ул. Юбилейная);

с. Татарская Лака (ул. Садовая, Школьная, Строителей);

д. Чудовка (ул. Овражная);

д. Красавка (ул. Цветочная);

д. Каменка (ул. Набережная);

с. Нагорная Лака (ул. Нагорная);

д. Куриловка (ул. Садовая).

28 октября с 09:00 до 17:00

Бессоновский район:

с. Бессоновка (ул. 1-4 Западный проезд, Бакунина, Березовая, Бирюзовая, Борисовой, Весенняя, Виноградная, Вишневая, Городок, Дружбы, Заводская, Западная, Кавказ, Каштановая, Кирова, Колхозная, Олимпийская, Панфиловцев, Полевая, Свободная, Социалистическая, Спортивная, Степная, Сурикова, Фестивальная, Фрунзе, Шевченко);

с.Ухтинка (Новозападная, им.В.А. Аношина).

1 ноября с 09:00 по 17:00

Бессоновский район:

с. Бессоновка: (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-й проезд Сурикова, Ул.Звездная, родниковая, Совхозная, Российская, Донская);

с. Грабово: (ул. 2-я Совхозная, Автомобильный проезд, Грибова, Западная поляна, Западный проезд, 2-я Засурская, Кармишина, Колхозная, Лесная, 2-я Лесная, Мелиораторов, Молодежная, Нагорная, Ново-Западная, пер.Полевой, Полевая, 2-я Полевая, Придорожная. Рабочая, Речная, 2-я Речная, Советская, Совхозная, 2-я Совхозная, Степная, Строителей, Шоссейная, Южная, 2-я Южная);

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка: (ул.50лет ВЛКСМ).

2 ноября с 09:00 по 17:00

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка: (ул.50лет ВЛКСМ).

3 ноября с 09:00 по 17:00

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка: (ул. Набережная).

5 ноября с 09:00 по 17:00

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка: (ул. Ленина).

6 ноября с 09:00 по 17:00

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка: (ул. Овражная).

7 ноября с 09:00 по 17:00

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка: (ул. Овражная).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

8 ноября с 09:00 до 17:00

Белинский район:

с. Ростовка (ул. Мира);

с. Ольшанка (ул. Центральная);

с. Кукарки (ул. Арт. Скважина, Молодежная, Центральная, Речная, Рабочая).

Бессоновский район:

с. Пыркино: (ул. Лунная, Центральная, Молодежная, Советская, Зеленая, Рабочая, Малиновка);

с.Вазерки: (Пер. Луговой);

с.Проказна: (ул. Антонова, Курановка, Калинина, Садовая, Куликовка, Нагорная, Совхозная, Чернов Порядок, Липочный Порядок, Школьная, Станционная, Поповка, Большой Порядок, Низовка, Непочетовка, Архангельская);

Городищенский район:

с. Ср.Елюзань (ул. Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Иссинский район:

р.п. Исса: (ул. Проезжая, Кузнечная);

Каменский район:

г. Каменка (ул. Чернышевского; Чкалова, Радищева; Литейная; Светлая, Ломовская; Луговая; Железнодорожная; Привокзальная, Луговая, Железнодорожная, Дачная, Первомайская, Рабочая, Школьная, Комунальная, Бакунина, Озерная, Кооперативная, Мира, Набережная, Ломоносова, Степана Разина, Буденного, Советский проезд, Советский переулок, Кисилева, Октябрьская, Нагорная, Щерса, Подгорный тупик, Маловского, Медецинская, Есенина, Хлеборобов, Сосновый Бор);

с. Головинская Варежка (ул. Свободы, Крестьянская, Поперечная, Юдина, Пролетарская, Северная, Сборная, Солнечная);

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

c. Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая)

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Анучино (ул. Подгорная, Максутовка, Дубенщино, Горка, Александровка, Рябинушки, Центральная);

с. Кочетовка (ул. Вольная, Мыльникова, Максутова, Центральная, Совхозная, Садовая);

с. Гаи;

с. Вавраровка

Камешкирский район:

с. Ключи (ул. Заречная, Центральная);

с. Большой Умыс (ул. Заречная, Лесная сторожка, Молодежная, Овражная, Орлова, Парковая, Садовая, Центральная, Школьная, пер. Первый);

с. Мордовский Камешкир (ул. Колхозная).

Колышлейский район:

с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с. Халтурино (ул. 8 марта, Зеленая, Набережная, Садовая, Центральная, Юрия Гагарина);

с. Телегино (ул. Заводская, Полевая, Центральная);

с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

с. Махалино (ул. 1З –я западная, 2З – я западная, 3З – я западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул. Нагорная);

с. Пионер (ул. Заводская, Зеленая, Набережная, Песчаная, Садовая, Совхозная, Пионерская, Солнечная, Запрудная, Берег пруда, Овражная, Школьная, Дорожная, Тихая, Лесная, Новая, Полевая, Широкая, Южная, Восточная, Ключевая).

Лопатинский район:

с. Дубровское (ул. Садовая, Северная, Строительная).

Лунинский район:

с. Александрия: (ул. Полевая);

с. Белый Ключ: (ул. Полевая);

с. Екатериновка,

с. Чертеим,

п. Заводской.

Малосердобинский район:

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого).

Мокшанский район:

с. Рамзай: (ул. Яковка,Ухтинка, Алексеевка, Загоскина, Хлебиновка, Парковая, Овражная, Садовая, 60-летия СССР, пер Зерновой, пер. Механизаторов, Привокзальная, Железнодорожная);

п. Трудовик: (ул. Лесная);

Неверкинский район:

с. Алеево (ул. Новая, Рабочая, Целинная);

с. Бигеево (ул. Заречная).

Никольский район:

с. Столыпино (ул. Почтовая, Заводская, Нагорная, Центральная, Заречная, Речная, Лесхозная, Совхозная, Лесная, Молодежная, Почтовая, пер. Школьный);

с. Усовка (ул. Строителей, Центральная);

с. Красное (ул. Верхняя, Нижняя);

г. Никольск (ул. В.Мухиной, Верхняя, Королева, Пацаева);

с. Нечаевка (ул. Советская);

г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, ул Парковая, Первомайская, Пролетарская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Свободы, Специалистов, Энгельса).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая).

Пензенский район:

с. Ермолаевка (ул. Гагарина, Мира, Садовая, Молодежная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Ноября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с. Октябрьское (ул. Садовая);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Совхозная, Павловская, Молодежная, Школьная, пер. Молодежный)

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Волхон-Умет (ул. Дорожная);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная).

г. Пенза: (ул. Булгакова, ул. Пришвина, ул. Декоративная, ул. Верхня, ул. Тютчева, ул Нижняя);

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. Калинина, Губина, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, Циолковского, пер. Ленинский, Аптекарский, Счастливый, Некрасова, Чехова, Губина, Щорса, Красный, 4-переулок, 5-переулок);

с. Рощино (ул. Луговая, Счастливая, Новомосковская).

Сосновоборский район:

р.п. Сосновоборск (ул. Калинина, Коммунальная, Северная, Ленина, Сельхозтехника, Кададинская, Циолковского).

Спасский район:

с. Устье (ул. Новая, Школьная, Хохлова).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая);

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка: (ул. Магистральная);

9 ноября с 09:00 до 17:00

Бековский район:

п. Сахзавод (ул. Вишневая, Перспективная, Новая, Огородная, Первомайская, Центральная, пер. Центральный).

Белинский район:

с. Киселевка (ул. Центральная);

с. Свищевка (ул. Ивановская, Школа);

с. Кукарки (ул. Центральная, Молодежная).

Бессоновский район:

с.Чемодановка: (ул. Верхняя, Генералова, Дружбы, Епифанова, Западная, Заречная, Комсомольская, Кузнецова, Набережная, 1-4 Новая, Овражная, пер.Кленовый, Садовая, 1-4 Строителей, с/т Инра);

Городищенский район:

с. Ср.Елюзань (ул. Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Иссинский район:

р.п. Исса: (ул. Снежная);

с.Булычево: (ул. Центральная);

Каменский район:

г. Каменка (ул. М. Белинская, Белинская 89-175, 66-130; Гражданская 3-21);

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

с. Батрак (ул. Луговая, Молодежная, Школьная, Совхозная, Советская) c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая);

с. Анучино (ул. Подгорная, Максутовка, Дубенщино, Горка, Александровка, Рябинушки, Центральная);

с. Кочетовка (ул. Вольная, Мыльникова, Максутова, Центральная, Совхозная, Садовая);

с. Гаи.

Камешкирский район:

с. Старый Чирчим (ул. Солнечная, Центральная);

с. Новый Чирчим (ул. Кострицина, Леванская, Ломухина);

с. Мордовский Камешкир (ул. Колхозная);

с. Большой Умыс (ул. Парковая).

Колышлейский район:

с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с. Халтурино (ул. 8 марта, Зеленая, Набережная, Садовая, Центральная, Юрия Гагарина);

с. Телегино (ул. Заводская, Полевая, Центральная);

с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

с. Махалино (ул. 1З –я западная, 2З – я западная, 3З – я западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул.Нагорная);

с. Злобинка (ул. Центральная);

с. Сухановка (ул. Мира, Молодежная, Первомайская, Полевая, Центральная, Вишневая, Восточная, Новая, Выселки, Прудная, Солнечная, Заречная, Олимпийская, Зеленая, Садовая, Совхозная, пер. Центральный, Дорожный, Рабочий, пр-д Первомайский).

Лопатинский район:

с. Верешим (ул. Первомайская);

с. Вершаут (ул. Центральная, Школьная, Зеленая).

Лунинский район:

р.п. Лунино: (ул. Мичурина);

с. Больше Левино: (ул. Сельская);

Малосердобинский район:

с. Старое Славкино (ул. Лесная, Молодежная, Советская, Калинина, Чапаева);

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого).

Мокшанский район:

с. Рамзай: (ул. Желиховского, Московская , Нагорная, Вишневая, Новечки);

Наровчатский район:

с. Сканово (ул. Вишневая, Дачная, Молодежная, Пролетарская, Садовая, Сахалинская, Северная, Сосновая, Школьная, Шоссейная);

д. Морозовка (ул. Садовая);

с. Шадрино (ул. Гремячая);

с. Казеевка (ул. Барская, Заречная, Родниковая, Хабаровка).

Неверкинский район:

с. Неверкино (ул. Молодежная, Зеленая, Колхозная, Луговая, Революционная, Набережная).

Никольский район:

с. Мичкасс (ул. Забегаловка, Нижняя, Новая);

с. Исаевка (ул. Верхняя, Таратыновка);

с. Маис (ул. Нагорная, Нуждина, Рабочая, Школьная, Центральная, Советская, Свободы, Молодежная);

г. Никольск (ул. Пушкина, Советская, Ульяновская, Горького, Л. Толстого, Ульяновская, Калинина, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Свободы, Специалистов, Энгельса).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая).

Пензенский район:

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Молодежная, Школьная, пер. Молодежный, Совхозная);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная).

г. Пенза: (ул. Булгакова, ул. Пришвина, ул. Декоративная, ул. Верхня, ул. Тютчева, ул Нижняя, Бийская);

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, пер. Счастливый, Красный, 4-переулок, 5-переулок, 6-переулок,7-переулок);

с. Байка (ул. Гришовка, Почтовая, Советская);

с. Секретарка (ул. Школьная).

Сосновоборский район:

р.п. Сосновоборск (ул. Калинина, Коммунальная, Северная, Ленина, Сельхозтехника, Кададинская, Циолковского).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая);

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка: (ул. Юбилейная);

10 ноября с 09:00 до 17:00

Белинский район:

с. Кукарки (ул. Центральная)

с. Михайловка (ул. Степная, Новая).

Бессоновский район:

с.Лопуховка: (ул. Сосновая, Новые Дворы);

с.Пазелки: (ул. Нагорная, Советская, Интернациональная, Центральная, Пионерская, Садовая, Строителей, Мешкова, Песчаная, Совхозная, Комсомольская, Арбатская, Партизанская, Боевая);

Вадинский район:

с. Аткино (ул. Полевая, Выселки).

Городищенский район:

с. Ср.Елюзань (ул. Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Иссинский район:

р.п. Исса: (ул. Проезжая);

с. Знаменка: (ул. Центральная);

Каменский район:

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

с. Анучино (ул. Максутова, Подгорная, Горка, Центральная, Дубенщино, Александровка, Рябинушки);

c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая)

г. Каменка (ул. Баумана, Родниковая, Комарова, Герцена, Юбилейная, Атмисская, Малая Белинская, Белинская, Паршина, Бурденко, Некрасова, Гайдара, Чапаева, Мичурина, Театральный проезд, Софийская, Болгарская, Профсоюзная, Совхозная, Урицкого);

с. Анучино (ул. Подгорная, Максутовка, Дубенщино, Горка, Александровка, Рябинушки, Центральная);

с. Кочетовка (ул. Вольная, Мыльникова, Максутова, Центральная, Совхозная, Садовая);

с. Гаи.

Камешкирский район:

с. Мордовский Камешкир (ул. Колхозная);

с. Большой Умыс (ул. Парковая);

с. Лапшово (ул. Лапшова, Молодежная, Новоозерская, Овражная, Родниковая, Староозерская, Строительная, Центральная);

с. Дмитриевка (ул. Дачная, Подгорная).

Колышлейский район:

с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с. Халтурино (ул. 8 марта, Зеленая, Набережная, Садовая, Центральная, Юрия Гагарина);

с. Телегино (ул. Заводская, Полевая, Центральная);

с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

с. Махалино (ул. 1З –я западная, 2З – я западная, 3З – я западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул.Нагорная);

с. Злобинка (ул. Центральная);

с. Сухановка (ул. Мира, Молодежная, Первомайская, Полевая, Центральная, Вишневая, Восточная, Новая, Выселки, Прудная, Солнечная, Заречная, Олимпийская, Зеленая, Садовая, Совхозная, пер. Центральный, Дорожный, Рабочий, пр-д Первомайский);

с. Пионер (ул. Заводская, Зеленая, Набережная, Песчаная, Садовая, Совхозная, Пионерская, Солнечная, Запрудная, Берег пруда, Овражная, Школьная, Дорожная, Тихая, Лесная, Новая, Полевая, Широкая, Южная, Восточная, Ключевая).

Лопатинский район:

с. Верешим (ул. Ст. Разинна, Первомайская, Центральная);

с. Лопатино (ул. Юбилейная, Буденного, Ломоносова, Советская, Крупская, Союзная, Маслозаводская, Комсомольская, Пионерская, Красная площадь, Гагарина, Пролетарская, Максима Горького, Делегатская, Фабричная, Садовая, Карла Маркса, Рыбакова, Рабочая, Зеленая).

Лунинский район:

с. Екатериновка: (ул. Никольская, Грачи, Сурская, Гора, Выглядовка);

с. Чертеим,

Заводской.

Малосердобинский район:

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого).

Мокшанский район:

с.Рамзай: (ул. Яковка);

Наровчатский район:

с. Садовое (ул. Ленина, Партизанская, Пионерская, Садовая, Советская);

с. Плесковка (ул. Комсомольская, Ленина, Молодежная);

с. Студенец (ул. Горького, Заречная).

Неверкинский район:

с. Неверкино (ул. Западная, Октябрьская, Молодежная, Чаадаевская);

с. Илим Гора (ул. Центральная, Молодежная).

Никольский район:

с. Павловка (ул. Дачная, Железнодорожная, Лесная, Строительная, Шекуровская, Луговая, Почтовая);

г. Никольск (ул. Гагарина, Коммунистическая, Октябрьская, Речная, Фурманова, Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Свободы, Специалистов, Энгельса).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая).

Пензенский район:

с. Марьевка (ул. Речная, Дачная);

с. Кромщино (ул. Новая, Дорожная, Железнодорожная);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Ноября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с. Спасско-Александровка (ул. Лесная, Нагорная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Бекетовка (ул. Речная);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная).

г. Пенза: (ул. Зеленадольская, Бийская);

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. Калинина, Губина, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, Гоголя, Гагарина, Яблочкова, Циолковского, Балашовская, Мичурина, Ленина, пр. Колхозный, Мичурина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, пер. Губина, Некрасова, Чехова, Щорса, Красный, 4-переулок, 5-переулок);

с. Секретарка (ул. Центральная).

Сосновоборский район:

с. Вачелай (ул. Восточная, Центральная);

р.п. Сосновоборск (ул. Калинина, Коммунальная, Северная, Ленина, Сельхозтехника, Кададинская, Циолковского).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая);

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка: (ул. Юбилейная);

11 ноября с 09:00 до 17:00

Белинский район:

с. Сяськино (ул. Лесная, Широкая, Библиотечная, Фабричная, Школьная, Садовая).

Бессоновский район:

п.Колос: (ул. Садовая);

п.Подлесный: (ул. Заречная, Малиновая, Малиновка, Рябиновая, Центральная);

с.Бессоновка: (ул. Дачная, Карьер, 1-й проезд дачный, Компрессорная, Лермонтова, Лесная, 2-я Лесная, Набережная, Осиповых, Рабочая, 1,2-я Речная, Первомайская, улПионерская, Победная, Советская, Сурская, Центральная, Чапаева, Шолохова);

с.Николаевка: (ул. Лесная, ул.Новая);

Городищенский район:

с. Ср.Елюзань (ул. Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Иссинский район:

р.п. Исса: (ул. Проезжая);

с/з Широкоисский: (ул. Садовая);

Каменский район:

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

с. Анучино (ул. Максутова, Подгорная, Горка, Центральная, Дубенщино, Александровка, Рябинушки);

c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая)

г. Каменка (ул. Баумана, Родниковая, Комарова, Герцена, Юбилейная, Атмисская, Малая Белинская, Белинская, Паршина, Бурденко, Некрасова, Гайдара, Чапаева, Мичурина, Театральный проезд, Софийская, Болгарская, Профсоюзная, Совхозная, Урицкого);

с. Анучино (ул. Подгорная, Максутовка, Дубенщино, Горка, Александровка, Рябинушки, Центральная);

с. Кочетовка (ул. Вольная, Мыльникова, Максутова, Центральная, Совхозная, Садовая);

с. Гаи.

Камешкирский район:

с. Мордовский Камешкир (ул. Колхозная);

с. Большой Умыс (ул. Парковая);

с. Чумаево (ул. Мира, Овражная).

Колышлейский район:

с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с. Халтурино (ул. 8 марта, Зеленая, Набережная, Садовая, Центральная, Юрия Гагарина);

с. Телегино (ул. Заводская, Полевая, Центральная);

с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

с. Махалино (ул. 1З –я западная, 2З – я западная, 3З – я западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул.Нагорная);

с. Пионер (ул. Заводская, Зеленая, Набережная, Песчаная, Садовая, Совхозная, Пионерская, Солнечная, Запрудная, Берег пруда, Овражная, Школьная, Дорожная, Тихая, Лесная, Новая, Полевая, Широкая, Южная, Восточная, Ключевая).

Лопатинский район:

с. Верешим (ул. Морлодежная);

с. Точка (ул. Новая).

Лунинский район:

с. Липяги: (ул. Школьная, Приовражная, Савина, Нагорная, Звездная);

с. Сытинка: (ул. Совхозная);

Малосердобинский район:

с. Топлое (ул. Зажигина, Кузятовка, Чуварлеевка, Мира, Молодежная).

Мокшанский район:

с. Рамзай: (ул. Московская, Нагорная, Вишневая);

Неверкинский район:

с. Каменный Овраг (ул. Адельшино, Колхозная, Новая, Рабочая, Центральная);

с. Алеево (ул. Заречная, Зеленая, Набережная, Овражная, Полевая, Степная, Центральная, Школьная, Лесная, Мира, Молодежная, Новая, Рабочая, Целинная);

с. Бикмурзино (ул. Западная, Зеленая, Полевая, Речная, Садовая, Центральная);

с. Бикмосеевка (ул. Зеленая, Колхозная, Центральная, Школьная, Ясная, пер. Лесной, Речной, Родниковый, Светлый);

с. Илим Гора (ул. Заречная, Колхозная, Кооперативная, Молодежная, Набережная, Полевая, Северная, Центральная);

с. Неверкино (ул. АБЗ, Восточная, Полевая).

Никольский район:

с. Столыпино (ул. Заводская, Нагорная, Центральная);

г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Специалистов, Энгельса).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая).

Пензенский район:

с. Кондоль (ул. Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Ноября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей, Заречная);

с. Волхонщино (ул. Полевая, Заречная, Центральная, Подлесная, Садовая);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Совхозная, Павловская, Молодежная, Школьная, пер. Молодежный);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина).

г.Пенза: (ул. Курортная, Бийская);

с. Воскресеновка: (ул. Ключевского, ул. Луговая, ул. Овражная);

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. Солнечная, Кирпичная, М. Горького, Красная, Гоголя, Гагарина, Яблочкова, Циолковского, Балашовская, Мичурина, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, пер. Счастливый, Ленинский, Аптекарский, Красный, Калинина, 4-переулок, 5-переулок, 6-переулок, 7-переулок);

с. Салтыково (ул. Центральная);

с. Секретарка (ул. Рабочая).

Сосновоборский район:

с. Вачелай (ул. Лесная, Маркина);

р.п. Сосновоборск (ул. Калинина, Коммунальная, Северная, Ленина, Сельхозтехника, Кададинская, Циолковского).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая);

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка: (ул. Яксарова);

12 ноября с 09:00 до 17:00

Белинский район:

с. Сяськино (ул. Широкая, Лягушовка, Фабричная, Пригородная);

с. Н. Заря (ул. Центральная);

с. Никульевка (ул. Луговая);

с. Черногай (ул. Широкая).

Городищенский район:

с. Ср.Елюзань (ул. Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Иссинский район:

с.Александровка:(ул. Заречная);

с.Приволье: (ул. Набережная);

Каменский район:

с. Головинщино (ул. Центральная, Пугачева, Белинская, Советская, 1-я Набережная, Трудовая, Октябрьская, Чернышевского, Коллективная, Школьная);

с. Кевда (ул. Базарная, Советская, Первомайская, Коммунистическая, Набережная, 50 лет Октября, Ленина, Чапаева, Мичурина, Белинская, Колядина, Кирова, М. Горького, Центральная, Комсомольская, Молодежная);

с. Федоровка (ул. Центральная, Базарная, Студенецкая, Майданская, Федоровская, Елшанка, Нижний порядок, Верхний порядок);

с. Тулытьба (ул. Новая, Лесная, Большая);

с. Крыловка (ул. Гусевка, Майская, Молодежная);

с. Мочалейка (ул. Удай-оч, Рамай-тау, Сыяну, Кырманаш, Каштановка, Финская, Миллионная);

с. Телятино (ул. Ахын-Оч, Адий-Оч, Кушкин-Оч);

с. Владыкино (ул. Больничная гора, Низовка, Красавка, Молодежная, Касьяновка, Овчарка, Пятиговка, Малая Булановка, Большая Булановка, Центральная);

д. Ключи (ул. Центральная);

с. Соболевка (ул. Гореловка, Порядочная, Школьная, Ивановка);

д. Бессоновка (ул. Зеленая, Кустовка);

д. Кургановка (ул. Центральная, Молодежная, Верхний порядок, Нижний порядок);

с. Александровка (ул. Райская, Бухарская);

с. Анучино (ул. Максутова, Подгорная, Горка, Центральная, Дубенщино, Александровка, Рябинушки);

c.Усть-Атмис (ул. Центральная, Садовая, Молодежная, Луговая, Зеленая)

г. Каменка (ул. Баумана, Родниковая, Комарова, Герцена, Юбилейная, Атмисская, Малая Белинская, Белинская, Паршина, Бурденко, Некрасова, Гайдара, Чапаева, Мичурина, Театральный проезд, Софийская, Болгарская, Профсоюзная, Совхозная, Урицкого);

с. Анучино (ул. Подгорная, Максутовка, Дубенщино, Горка, Александровка, Рябинушки, Центральная);

с. Кочетовка (ул. Вольная, Мыльникова, Максутова, Центральная, Совхозная, Садовая);

с. Гаи.

Камешкирский район:

с. Русский Камешкир (ул. Техническая, Маслозаводская, Автодорожная, Белинского, Солнечная, Ясная, Гагарина, Горина, Заречная, Зеленый Тупик, Кирова, Коммунальная, Комсомольская, Лапшова, Левина, Ленина, Лермонтова, Лесная, Мира, Молодежная, Набережная, Нагорная, Парковая, Первомайская, Пионерская, Полевая, Рабочая, Радищева, Речная, Садовая, Советская, Строителей, Южная, пер. Монтажный, Белый Ключ, Ближний, Верхний, Вишневый, Горный, Дальний, Дачный, Заливной, Западный, Зеленый, Крутой, Лесной, Луговой, Лутковский, Нижний, Новый, Песчаный, Пролетарский, Радужный, Раздольный, Садовый, Светлый, Северный, Солнечный, Средний, Тепличный, Тихий, Центральный, Школьный, Овражный)

с. Пестровка (ул. Западная, Центральная, Восточная, Мира, Молодежная, пер. Восточный).

Колышлейский район:

с. Красная Горка (ул. Гвардейская, Еремина, Комсомольская, Магистральная, Мало-Садовая, Мира, Молодежная, Московская, Новая, Октябрьская, Пензенская, Рабочая, Садовая, Сады, Сердобская, Советская, Южная);

п. Родниковский (ул. Мира, Центральная, Солнечная);

п. Колышлей (ул. Задорожная, Западная, Химиков, Островского, Маяковского, Восточная, Северная, Садовая, Светлая, Солнечная, Пацаева, Калинина, Титова, Советская, Терешкина, Свободы, Остапенко, Октябрьская, Лесная, Полевая, Парковая, Коммунальная, Профтехобразования, Гагарина, Пензенская, Белинского, Рабочая);

с. Халтурино (ул. 8 марта, Зеленая, Набережная, Садовая, Центральная, Юрия Гагарина);

с. Телегино (ул. Заводская, Полевая, Центральная);

с. Хопер (ул. Октябрьская, Центральная, Садовая);

д. Чубаровка (ул. Дачная, Лачиновская, Глазунова, Луговая);

с. Пановка (ул. Советская, Набережная, Московская);

д. Апраксино (ул. Садовая, Центральная);

д. Плещеевка (ул. Первомайская, Садовая);

д. Кайсаровка (ул. Дачная, Садовая);

с. Катковка (ул. Зеленая, Молодежная, Овражная, Садовая);

с. Старая Потловка (ул. Центральная, Луговая, Набережная).

с. Названовка (ул. Восточная, Красный курган, Мира, Пензенская).

Кузнецкий район:

с. Махалино (ул. 1З –я западная, 2З – я западная, 3З – я западная);

с. Прогресс (ул. Центральная, Молодежная);

с. Старый Кряжим (ул.Нагорная);

с. Пионер (ул. Заводская, Зеленая, Набережная, Песчаная, Садовая, Совхозная, Пионерская, Солнечная, Запрудная, Берег пруда, Овражная, Школьная, Дорожная, Тихая, Лесная, Новая, Полевая, Широкая, Южная, Восточная, Ключевая).

Лопатинский район:

с. Лопатино (ул. Медицинская, пер. Медицинский).

Лунинский район:

р.п. Лунино: (Заводская);

с. Засурское.

Малосердобинский район:

с. Малая Сердоба (ул. Гагарина, Комарова, Чапаева, Комсомольская, П. Коммуны, М. Горького, Гладкова, Буденого);

с. Старое Славкино (ул. Лесная, Молодежная, Советская, Калинина, Чапаева).

Мокшанский район:

с. Ляпиги,

с. Краснополье,

с. СНТ Светлое.

Наровчатский район:

с. Вьюнки (ул. Нагорная, Федотова).

Неверкинский район:

с. Неверкино (ул. Комсомольская, Юбилейная).

Никольский район:

с. Старая Селя (ул. Молодежная);

с. Маис (ул. Нагорная, Нуждина, Рабочая, Школьная, Центральная, Советская, Свободы, Молодежная);

г. Никольск (ул. Горького, Л. Толстого, Ульяновская, Советская, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Специалистов, Энгельса);

п. Сура (ул. Колхозная, Куйбышева, Нагорная, Пролетарская, пер. Школьный).

Пачелмский район:

п. Титово (ул. Октябрьская, Советская, Степная, Шоссейная, Урицкого, Молодежная, Центральная, Ленина)

с. Решетино (ул. Советская, пер. Школьный, Зеленая).

Пензенский район:

с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая);

с. Варыпаево (ул. Подгорная, Школьная, Садовая, Зеленая, Новая, Рабочая, Советская, Молодежная, Полевая, Голодяевка, Поповка, Елшанка, Лихачевка);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Колышлейка (ул. Молодежная, Школьная, Колышлейская, Западная, Дорожная, Полевая, Центральная, Юбилейная, Луговая);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Совхозная, Павловская, Молодежная, Школьная, пер. Молодежный).

с. Воскресеновка: (ул. Ключевского, ул. Луговая, ул. Овражная);

г Пенза: (ул. Бийская);

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. Солнечная, Кирпичная, М. Горького, Красная, Гоголя, Гагарина, Яблочкова, Циолковского, Балашовская, Мичурина, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, пер. Счастливый, Ленинский, Калинина, Красный, Аптекарский, 4-переулок, 5-переулок, 6-переулок, 7-переулок);

п. Чесночный (ул. Чесночная (Дачи)).

Сосновоборский район:

с. Вачелай (ул. Асфальтная);

р.п. Сосновоборск (ул. Калинина, Коммунальная, Северная, Ленина, Сельхозтехника, Кададинская, Циолковского).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая);

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

Шемышейский район:

р.п.Шемышейка: (ул. Яксарова);

13 ноября с 09:00 до 17:00

Городищенский район:

с. Ср.Елюзань (ул. Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Никольский район:

г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Специалистов, Энгельса).

Пензенский район:

с. Ермолаевка (ул. Садовая, Гагарина, Мира);

с. Урлейка (ул. Молодежная, Школьная, Совхозная, Северная, Дружбы, Луговая, Речная);

с. Краснополье (ул. Садовая, Центральная, Молодежная, Новая, Пензенская, Степная, Школьная);

с. Волхонщино (ул. Центральная, Садовая, Полевая, Заречная);

с. Князевка (ул. Рабочая. Новенькая, Центральная, Чапаева, Красный поселок, Луговая, Октябрьская, Мирная, Зеленая, Калинина);

с. Кондоль (ул. Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Ноября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей);

с. Новопавловка (ул. Новопавловская, Павловская, Луговая, Молодежная, Центральная, Даманская, Школьная, пер. Молодежный).

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. Солнечная, Кирпичная, М. Горького, Красная, Гоголя, Гагарина, Яблочкова, Циолковского, Балашовская, Мичурина, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, Калинина, пер. Счастливый, Красный, Красный, Ленинский, Аптекарский, 4-переулок, 5-переулок, 6-переулок, 7-переулок).

Сосновоборский район:

р.п. Сосновоборск (ул. Калинина, Коммунальная, Северная, Ленина, Сельхозтехника, Кададинская, Циолковского).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая);

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

14 ноября с 09:00 до 17:00

Городищенский район:

с. Ср.Елюзань (ул. Лермонтова, Новобольничная, Радишева, Придорожная 2-я, Придорожная 1-я, Совхозная, Учительская, Г.Камала, Престижная, Калинина, Полевая, Озерная, Песочная, 50 лет Победы, Зеленая, Шоссейная, М.Гафури, Северная).

Никольский район:

г. Никольск (ул. Л.Толстого, Ленина, Маяковского, Назарова, Новогодняя, Парковая, Первомайская, Пролетарская, Свободы, Советская, Солнечная, Спортивная, Степана Разина, Строительная, Транспортная, Центральная, Школьная, Московская, Набережная, Парковая, Пензенская, Специалистов, Энгельса).

Пензенский район:

с. Кондоль (ул. Новая, Подлесная, Совхозная, Славы, Дружбы, Западная, Октябрьская, пер. Лесной);

с. Октябрьское (ул. Садовая);

с. Князь-Умет (ул. Центральная);

с. Улановка (ул. Новая, Центральная, Полевая, Молодежная);

с. Марьевка (ул. Дачная, Речная);

с. Кондоль (Южная, Беговая, Рабочая, Свободы, Советская, Ударная, 60 лет Ноября, Комсомольская, Победы, Полевая, Спортивная, Осипова, Пензенская, Школьная, Волкова, Светлая, Молодежная, Строителей).

Сердобский район:

г. Сердобск (ул. Чапаева, Ст. Разина, Б. Берег, Комсомольская, Чайковского, М. Берег, Пензенская, Луговая, Куликовка, Заречная, Счастливая, Пески-2, Макаровка, Орловка, Кочкари, Пески, Чижановка, Привольная, Ударная, Октябрьская, Скворцовка, Н-Большая, Колхозная, Юбилейная, Широкая, Тепличная, Ленинградская, 60 лет СССР, Дорожная, Загибаловка, Мареновка, пр. Колхозный, Мичурина, Калинина, Новосельский, Широкий, Орловский, Ударный, Октябрьский, Юбилейный, Ново-Большой, Макаровский, Заречный, Калинина, пер. Счастливый, Ленинский, Красный, Красный, Аптекарский, 4-переулок, 5-переулок, 6-переулок, 7-переулок).

Сосновоборский район:

р.п. Сосновоборск (ул. Калинина, Коммунальная, Северная, Ленина, Сельхозтехника, Кададинская, Циолковского).

Тамалинский район:

р. п. Тамала (ул. Тамбовская, Пролетарская, Чапаева, Дружбы, Полевая, Красная, Железнодорожная, Дзержинского, Чкалова, Новая, Комсомольская, Кирова, Лермонтова, Коммунистическая, Корсакова, Советская, Степана Разина, Октябрьская, Школьная, Лесная, Коммунальная, Гагарина, Крылова, Пензенская, Пушкинская, Транспортная, Луночарского, Трудовая, Почтовая, Московская, Луговая, Березовая, Молодежная, 60 лет Октября, Корчагина, Цветочная, Заводская, Юбилейная, Белинского, Западная, Садовая, Совхозная, Александровская, Солнечная, пер. Аптечный, Колхозный, Советский, пр. Александровский);

с. Зубрилово (ул. Садовая, Хоперская, Майская, Мостовая, Рабочая, Молодежная, Горная, Центральная, Лесная, поселок при ХСУ, Набережная);

с. Барышниково (ул. Барышниково);

с. Новое Зубрилово (ул. Новозубриловская);

с. Садовое (ул. Садовая);

с. Калиновка (ул. Центральная, Зеленая, Новая, Молодежная, Мира);

с. Куликовка (ул. Центральная);

с. Обвал (ул. Иванова, Невежкино, Центральная, Новая);

с. Невежкино (ул. Невежкино);

с. Варварино (ул. Центральная, Молодежная, Октябрьская, Демина, Советская, Садовая);

с. Вишневое (ул. Андреева, Белинского, Советская, Бригадная, Крылова, Луговая, Заречная, 60 лет Октября, Юбилейная, Гагарина, Лермонтова, Белинского, Центральная, Евсигнеева, Б. Садовая, Кашкина);

с. Волчий Враг (ул. Садовая, Мира, Трудовая);

с. Малая Сергиевка (ул. Березовая, Садовая, Транспортная, Молодежная, Центральная, Овражная, Школьная, Вишневая, Мира, Прудная, Тополиная, пер. Луговой, Транспортный);

с. Никольское (ул. Центральная, Колхозная, Молодежная);

с. Ульяновка (ул. Центральная, Луговая, Новая, Садовая, Дружбы, Мира, Зеленая);

с. Агринка (ул. Центральная, Бугровка);

с. Каменка (ул. Каменская, Молодежная);

с. Липовка (ул. Верхняя);

с. Скачевка (ул. Скачевская);

п. Степной (ул. Северная);

с. Гришино (ул. Центральная, Школьная, Овражная);

с. И. Наумовка (ул. И. Наумовская, Новая);

с. Красавка (ул. Степная);

с. Мача (ул. Колхозная).

В связи с проведением филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» незамедлительных ремонтных работ было приостановлено электроснабжение:

21 октября с 09:00 до 17:00

Городищенский район:

с. Мордовский Ишим (ул. Городищенская, Лесная, Набережная, Дачная).

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения воздушной линии в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети. Филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» приносит извинения за временные неудобства.