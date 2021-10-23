Пензенская область может получить более 10 млрд рублей на строительство дорог

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко встретился с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко и обсудил развитие регионального транспорта и туризма.

В своем Instagram-аккаунте глава региона рассказал, что Пензенская область претендует на получение свыше 10 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов на реконструкцию и строительство дорожных объектов. Эти средства пойдут на модернизацию улично-дорожной сети и позволят решить проблему с пробками в микрорайонах Город Спутник, Терновка, ГПЗ-24, Арбеково, а также в Бессоновском районе. Кроме того, это позволит увеличить темпы строительства жилья здесь.

«Современная транспортная сеть имеет важное значение и для туризма. Пензенская область имеет целый ряд достопримечательностей, которыми мы гордимся, к нам едут гости не только со всей страны, но и из-за рубежа. Мы продолжим развивать наш туристический потенциал. В ближайших планах - создание кластера «Золотаревский», включение маршрута «По Лермонтовским и Купринским местам» в перечень 50 новых Национальных туристских маршрутов. Попросил Дмитрия Николаевича поддержать нашу заявку на федеральном уровне», - отметил Олег Мельниченко.

Решение о предоставлении кредита будет принято в ближайшее время, что позволит как можно скорее приступить к реализации проектов.