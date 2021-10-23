11:58
23.10.2021г.
Пензенская область может получить более 10 млрд рублей на строительство дорог

Пензенская область может получить более 10 млрд рублей на строительство дорог

Сб, 23.10.21 09:19
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Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко встретился с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко и обсудил развитие регионального транспорта и туризма.

В своем Instagram-аккаунте глава региона рассказал, что Пензенская область претендует на получение свыше 10 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов на реконструкцию и строительство дорожных объектов. Эти средства пойдут на модернизацию улично-дорожной сети и позволят решить проблему с пробками в микрорайонах Город Спутник, Терновка, ГПЗ-24, Арбеково, а также в Бессоновском районе. Кроме того, это позволит увеличить темпы строительства жилья здесь.

«Современная транспортная сеть имеет важное значение и для туризма. Пензенская область имеет целый ряд достопримечательностей, которыми мы гордимся, к нам едут гости не только со всей страны, но и из-за рубежа. Мы продолжим развивать наш туристический потенциал. В ближайших планах - создание кластера «Золотаревский», включение маршрута «По Лермонтовским и Купринским местам» в перечень 50 новых Национальных туристских маршрутов. Попросил Дмитрия Николаевича поддержать нашу заявку на федеральном уровне», - отметил Олег Мельниченко.

Решение о предоставлении кредита будет принято в ближайшее время, что позволит как можно скорее приступить к реализации проектов.

 

Источник фотографии: скриншот https://www.instagram.com/p/CVVvk4lNfQu/
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20.10.2021 14:02
«Полная апатия ко всему»: реальные истории людей, заболевших после вакцинации от ковида
15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
Наше архитектурное наследие: Ахунские терема
08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
В Пензе сообщили о сокращении через два года количества билбордов на улицах
01.10.2021 13:05
О чем нам не рассказывают наши бабушки и дедушки? Трогательное интервью ко Дню пожилых людей
01.10.2021 13:04
В облпрокуратуре сообщили о широкомасштабной проверке в санатории им. Володарского
30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
Кабельский прокомментировал информацию о тотализаторах в «Олимпийском»
30.09.2021 11:37
Что произошло с пензенским «Горводоканалом»?
29.09.2021 16:17
В Пензе открылся первый благотворительный секонд-хенд
29.09.2021 10:30
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23.09.2021 15:34
Как стать донором, бесплатно сдать кровь на антитела и проверить здоровье. Интервью
22.09.2021 13:56
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21.09.2021 14:05
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16.09.2021 17:22
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