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23.10.2021г.
Чернышенко и Мельниченко обсудили реализацию крупных инфраструктурных проектов

Чернышенко и Мельниченко обсудили реализацию крупных инфраструктурных проектов

Сб, 23.10.21 10:24
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На встрече с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко губернатор Олег Мельниченко рассказал, какие капиталоемкие проекты планируют реализовать в регионе на средства федерального инфраструктурного кредита.

В частности, речь идет об усовершенствовании транспортной системы Пензенской агломерации. Среди основных задач он назвал решение проблемы заторов в пиковые часы на магистральных дорогах.

«Первый проект - это автомобильные дороги, развязки и мост на территории примыкающих к областному центру районах – Бессоновского и Пензенского. Необходимо строительство объездной дороги протяженностью 18,5 км., в обход пригородного села Бессоновки. Это решит существующую проблему транспортной доступности населенного пункта. Также актуально строительство моста и современных дорог между Городом Спутником с прилегающим к нему большим микрорайоном - Терновки и другими частями Пензы. Сегодня единственный выезд из этой части областного центра и пригорода практически не справляется с интенсивными автомобильными потоками», - сообщил Олег Мельниченко.

Также он рассказал о путях решения транспортной проблемы в микрорайонах ГПЗ-24 и Заря. Создание здесь новых дорог необходимо для дальнейшего строительства жилья.

«Вполне логичный шаг состоит в том, что надо создавать не только саму инфраструктуру, но и подводить соответствующие дороги, получать мультипликативный эффект через развитие новых территорий застройки. Это нам даст порядка 2,5 миллионов квадратных метров жилья, если мы реализуем эти проекты. Под это «увяжем» наш проект с «ДОМ.РФ» - по реконструкции системы водоснабжения и канализации правостороннего берега Суры и южной части города Пензы. Все это мы рассматриваем как единое целое, но через реализацию разных программ», - пояснил губернатор.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены вопросы развития внутреннего туризма и реализации нацпроекта «Туризм. Индустрия гостеприимства», добавили в пресс-центре регионального правительства.

«Мы знаем, что в Пензенской области целый ряд исторических и культурных достопримечательностей заслуживают того, чтобы стать центрами притяжения для близлежащих регионов Приволжского федерального округа, всей страны и даже международного туризма. Знаю, что в приоритетном порядке рассматривается туристический кластер «Золотаревский». Понимаю, что эти проекты дадут комплексное развитие территории, эффект для всей экономики. Сегодня было подписано соглашение между правительством республики Мордовия и корпорацией «Туризм.РФ», которая помогает связать субъекты, инвесторов, предоставляя им гарантии и инструменты для создания современной инфраструктуры. Прошу вас активнее включаться в эту работу и пользоваться финансовыми возможностями нацпроекта для развития туристического потенциала региона», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Также Дмитрий Чернышенко и Олег Мельниченко рассмотрели возможность оказания федеральной поддержки парка-отеля «Кленовая роща» и получения грантовой помощи из федерального бюджета и включения маршрута «По Лермонтовским и Купринским местам» в перечень Национальных туристских маршрутов.

 

Источник фотографии: скриншот https://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/345737/
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20.10.2021 14:02
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15.10.2021 16:40
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13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
Пензячка покорила жюри на международном конкурсе красоты танцем гусеницы
04.10.2021 17:24
Из Пензы могут пустить субсидируемые авиарейсы в Санкт-Петербург и Екатеринбург
04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
Дарья Лисицына делает косплеи по мотивам известных полотен ради популяризации искусства
01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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29.09.2021 16:17
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