Чернышенко и Мельниченко обсудили реализацию крупных инфраструктурных проектов

В частности, речь идет об усовершенствовании транспортной системы Пензенской агломерации. Среди основных задач он назвал решение проблемы заторов в пиковые часы на магистральных дорогах.



«Первый проект - это автомобильные дороги, развязки и мост на территории примыкающих к областному центру районах – Бессоновского и Пензенского. Необходимо строительство объездной дороги протяженностью 18,5 км., в обход пригородного села Бессоновки. Это решит существующую проблему транспортной доступности населенного пункта. Также актуально строительство моста и современных дорог между Городом Спутником с прилегающим к нему большим микрорайоном - Терновки и другими частями Пензы. Сегодня единственный выезд из этой части областного центра и пригорода практически не справляется с интенсивными автомобильными потоками», - сообщил Олег Мельниченко.

Также он рассказал о путях решения транспортной проблемы в микрорайонах ГПЗ-24 и Заря. Создание здесь новых дорог необходимо для дальнейшего строительства жилья.

«Вполне логичный шаг состоит в том, что надо создавать не только саму инфраструктуру, но и подводить соответствующие дороги, получать мультипликативный эффект через развитие новых территорий застройки. Это нам даст порядка 2,5 миллионов квадратных метров жилья, если мы реализуем эти проекты. Под это «увяжем» наш проект с «ДОМ.РФ» - по реконструкции системы водоснабжения и канализации правостороннего берега Суры и южной части города Пензы. Все это мы рассматриваем как единое целое, но через реализацию разных программ», - пояснил губернатор.

Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены вопросы развития внутреннего туризма и реализации нацпроекта «Туризм. Индустрия гостеприимства», добавили в пресс-центре регионального правительства.



«Мы знаем, что в Пензенской области целый ряд исторических и культурных достопримечательностей заслуживают того, чтобы стать центрами притяжения для близлежащих регионов Приволжского федерального округа, всей страны и даже международного туризма. Знаю, что в приоритетном порядке рассматривается туристический кластер «Золотаревский». Понимаю, что эти проекты дадут комплексное развитие территории, эффект для всей экономики. Сегодня было подписано соглашение между правительством республики Мордовия и корпорацией «Туризм.РФ», которая помогает связать субъекты, инвесторов, предоставляя им гарантии и инструменты для создания современной инфраструктуры. Прошу вас активнее включаться в эту работу и пользоваться финансовыми возможностями нацпроекта для развития туристического потенциала региона», - сказал Дмитрий Чернышенко.



Также Дмитрий Чернышенко и Олег Мельниченко рассмотрели возможность оказания федеральной поддержки парка-отеля «Кленовая роща» и получения грантовой помощи из федерального бюджета и включения маршрута «По Лермонтовским и Купринским местам» в перечень Национальных туристских маршрутов.