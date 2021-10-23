В Арбеково затопило дорогу на ул. Тернопольской

23 октября в одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилось видео , на котором запечатлен масштабный потом в пензенском Арбеково.

По словам автора поста, инцидент случился утром на ул. Тернопольской. Судя по кадрам, широкая дорога полностью залита водой, уровень которой практически достает до днищ легковых машин. Причина затопления пока неизвестна.

Пензенец призвал автомобилистов двигаться аккуратно, чтобы избежать гидроудара двигателя.

Отметим, что в Арбеково регулярно возникают прорывы на водопроводных и канализационных сетях. Так, на проспекте Строителей часто случаются утечки, а жители микрорайона жалуются на коммунальные «ручьи» в своих дворах.