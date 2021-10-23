В Пензенской области еще 343 получили положительные тесты на коронавирус

За последние сутки положительные тесты на ковид получили еще 343 человека. За все время пандемии в регионе от ковида скончались 3 304 заразившихся. По России прирост новых заболевших составил 37 678 пациентов.

Напомним, в Пензенской области переполнены больницы. Лечение протекает сложно и медленно, поэтому процент выписывающихся небольшой. Красные зоны открыты в большинстве больниц. Не хватает врачей для выезда на вызовы. Чтобы обезопасить себя и близких, нужно сделать прививку. До 1 ноября вакцинироваться должны определенные группы жителей, имеющие по роду деятельности большое количество контактов.