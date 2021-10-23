Пензенская область вошла в число лидеров по смертности от ковида на 100 тыс. населения

Яндекс собрал статистику о количестве смертельных случаев коронавируса на 100 тысяч населения и составил рейтинг регионов. В числе лидеров по этому показателю оказалась и Пензенская область.

Так, по данным на 23 октября, регион находится на четвертой позиции где на 100 тысяч человек приходится 248,1 погибших от ковида. Обгоняют Пензенскую область лишь Санкт-Петербург (435,3), Мурманская область (299,4) и Севастополь (284,4). На пятой строчке оказалась Москва с показателем в 244,8.

Напомним, только за прошедшие сутки в Пензенской области от коронавируса умерли 27 человек. За все время пандемии инфекция унесла жизни 3304 жителей. Чтобы остановить распространение вируса, пензенцев призывают строго соблюдать меры безопасности и сделать прививку.