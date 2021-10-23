Средняя сумма коммунальных платежей в России выросла на 9%

Жилищно-коммунальные услуги для жителей России за 2021 подорожали в среднем на 9%, пишет телеканал «360» со ссылкой на ТАСС .

Так, за три квартала 2021 года средняя сумма в квитанции составила 3,4 тысячи рублей (в прошлом году она равнялась 3,1 тысячам рублей).

Специалисты объясняют увеличения чека за ЖКУ холодной зимой 2021 года. Кроме того, в прошлом году во время карантина многие уехали на дачи, из-за чего потребление воды и электричества сократилось.

Мужчины тратят на коммунальные услуги в среднем на 140 рублей больше, чем женщины. При этом россияне стали чаще платить за ЖКУ через мобильное приложение (на 24%),

В Москве средний чек составляет 3475 рублей, в Санкт-Петербурге (2805 рублей) и Набережных Челнах (4779 рублей), но в некоторых городах жители стали платить за коммунальные услуги меньше, например, в Калуге, где средний чек снизился на 49%, до 1581 рубля.