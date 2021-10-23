Хоккеисты «Дизеля» обратились к болельщикам с просьбой сделать прививки

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе все матчи проходят без зрителей. Хоккеисты попросили любителей спорта отнестись к этому с пониманием и отметили, что им также непросто играть без поддержки с трибун.

«Но, к сожалению, сейчас ситуация такова, что по-другому поступить нельзя. Коронавирусная инфекция не отступает, заболевших с каждым днем все больше, и единственный по-настоящему эффективный способ остановить распространение болезни — это вакцинация. Чем раньше общими усилиями мы сможем справиться с болезнью, тем быстрее вы сможете вернуться на трибуны, и мы вновь услышим ваши заряды и слова поддержки», - говорится в обращении.

Хоккеисты «Дизеля» рассказали, что все члены команды вакцинировались и призвали пензенцев последовать их примеру.