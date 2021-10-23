В Пензенской области выгорело 132 га леса за сезон

С наступлением дождливой погоды и снижением класса опасности возгораний специалисты пензенского минлесхоза рассказали об итогах пожароопасного сезона 2021 года.

Так, в регионе возникло 62 лесных пожара, огонь уничтожил растительность на площади 132 га. Каждое возгорание удалось ликвидировать в один день, ни одного крупного пожара допущено не было.

Среди основных причин возгораний специалисты назвали человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем, переход огня на лес с других земель.

«По данным авиалесоохраны, Пензенская область по показателю количество возникших лесных пожаров и площадь, пройденная огнем в 2021 году, входит в число лучших субъектов Российской Федерации в Приволжском федеральном округе», - добавили в пресс-службе ведомства.