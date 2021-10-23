В детских садах организуют дежурные группы в нерабочие дни

Минпросвещения России заявило, что детские сады не прекратят принимать малышей во время ноябрьских «ковидных каникул». Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на официальны Telegram-канал ведомства.

«Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей», - говорится в сообщении.

Для школьников объявляются дополнительные каникулы, а высшие учебные заведения на это время переходят на дистанционку.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября президент нерабочими днями. Такая мера принята для стабилизации непростой эпидситуации в стране.