Опубликован график работы мобильного прививочного пункта в Пензе

В специально оборудованном автобусе горожане смогут привиться от коронавируса рядом с домом. Перед вакцинацией проводится осмотр и консультация врача поликлиники. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

25 октября, Октябрьский район:

- ул. Гагарина, 6, территория ПКиО «Комсомольский» (площадка около «Роллердрома»), с 10.00 до 14.00.

26 октября, Первомайский район:

- ул. Черниговская, 30А (рядом с магазином «Авокадо»), с 10.00 до 12.00;

- ул. Бухарская, 65А (рядом с магазином «Авокадо»), с 12.00 до 14.00.

27 октября, Первомайский район:

- ул. Батумская, 2А (рядом с магазином «Уза»), с 10.00 до 12.00;

- ул. Терновского, 127А (рядом с МБУК «Районный центр народного художественного творчества Пензенского района), с 12.00 до 14.00.

28 октября, Первомайский район:

- ул. Ферганская, 11А (у магазина «Веселовский», рядом с конечной остановкой маршрутного такси № 43), с 10.00 до 13.00;

- ул. Мереняшева, 32 (рядом с магазином «Продукты»), с 13.00 до 14.00.

29 октября, Ленинский район:

- ул. Красноармейская, 70А (около магазина «Журавушка»), с 10 до 14.00.

30 октября, Ленинский район:

- ул. Некрасова, 43/1 (около магазина «Продукты»), с 10 до 14.00.