Пензячка отдала незнакомцам взятые в кредит 200 тысяч рублей

66-летняя жительница Пензы обратилась в полицию и рассказала, что попалась на уловку мошенников, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По словам потерпевшей, ей позвонила незнакомка. Девушка, представившись сотрудницей банка рассказала, что имя пенсионерки оформлен кредит, который нужно срочно погасить. Следуя инструкциям, пензячка заняла у банка 200 000 рублей и перечислила их на телефонный номер, предоставленный злоумышленницей. Позже женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

«Если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону! Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности! Сразу же прекращайте общение с незнакомцами!» - призывают в региональном УМВД.