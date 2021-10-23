Пьяный пензенец пытался побить мать и разгромил квартиру

В ночь на 23 октября пензячка обратилась за помощью к правоохранителям. Она рассказала, что ее 22-летнйи сын явился домой пьяным и устроил дебош.

По ее словам, молодой человек вел себя неадекватно: скандалил, кидался на нее с кулаками, кричал, ломал мебель и разбил стекло в двери. Перепуганная женщина выбежала в подъезд и боялась зайти в квартиру до приезда росгвардейцев.

Сотрудники вневедомственной охраны утихомирили нетрезвого скандалиста и передали его в руки полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе ведомства.