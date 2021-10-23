В России ввели регистрацию в мессенджерах только по паспорту

Правительство РФ выпустило постановление, согласно которому с 1 марта 2022 года зарегистрироваться в мессенджерах можно будет только по паспорту.

Документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Такие правила будут действовать до 2028 года.

Теперь мессенджеры должны запрашивать данные у операторов связи, которые обязаны предоставить их в течение 20 минут после регистрации пользователя. Если паспортные данные не совпадают или они будут отсутствовать, мессенджер должен отказать человеку в регистрации.

Если проверка пройдет успешно, то пользователю присвоят уникальный идентификационный код. При смене оператора связи его нужно будет обновить. В том случае, если человек решит отказаться от услуг оператора связи, мессенджер должен будет отключить пользователя в течение суток, утоняет телеканал «360».

Иностранные платформы, которые откажутся соблюдать постановление, будут заблокированы в России.