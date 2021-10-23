Пензенские аграрии отчитались о ходе уборочной кампании

В Пензенской области продолжается уборочная кампания, а промежуточных итогах которой сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Так, на сегодняшний день с полей убрали 168,6 тонн кукурузы на зерно. Средняя урожайность составила 70 центнеров с гектара.

«Валовой сбор сахарной свеклы в Пензенской области по оперативной информации районных агрономических служб составляет 1,6 млн тонн при средней урожайности 386 ц/га. Валовой сбор подсолнечника — 549,6 тыс. тонн при средней урожайности 19 ц/га», - добавили в ведомстве.