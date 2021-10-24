Пензячка предоставила незнакомцу QR-код и лишилась денег

В полиции она рассказала, что на ее номер позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что на банковских счетах девушки происходят подозрительные операции. Чтобы предотвратить это, мужчина попросил ее перечислить деньги на другую карту и прислать ему QR-код из приложения данного банка, что она и сделала. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, после этого со счета пензячки пропали 34 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Пензенцев просят не сообщать личные данные незнакомцам.