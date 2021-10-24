На пензенском автодроме «лоб в лоб» столкнулись две легковушки

В пензенском сообществе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» опубликовали кадры с места аварии в Арбеково.

«ДТП. Автодром «Вираж». Время - 21:10», - пояснил очевидец вечером 23 октября.

На фото видно два покореженных автомобиля: у обоих разбились передние части. Сильнее досталось отечественной машине. Официальных данных о ДТП нет.

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и боковой интервал. Нельзя отвлекаться на гаджеты и другие предметы, так как невнимательность за рулем может стать причиной трагедии.

