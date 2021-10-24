Диетолог назвал продукты, которые помогут избавиться от плохого холестерина

Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале рассказал, какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы избавить организм от плохого холестерина.

Чтобы снизить уровень плохого холестерина, следует нормализовать уровень сахара в крови. Поэтому врач порекомендовал в достаточном количестве употреблять белок и клетчатку, которой богаты, например, отруби. Также в этом помогут пектины, которые образуются в не собранных вовремя яблоках.

«Эти темные пятнышки можно срезать, добавлять в банку, только без сахара, просто заморозить и потом употреблять в пищу. В них содержится очень много пектинов», — цитирует медика телеканал «360».

Врач посоветовал ограничить употребление быстрых углеводов и оставить сложные. Количество углеводов лучше рассчитывать индивидуально для каждого человека (в среднем это около 110-115 г). Он также посоветовал не затягивать с устранением хронических проблем, которые приводят к реактивному воспалению, связанному с повышенным уровнем холестерина. Это гайморит, колит, энтерит, гастрит и больные зубы.