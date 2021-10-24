Легковушка слетела с Гагаринского моста в кювет. Фото

В Заводском районе Пензы случилась авария с участием двух машин. О ДТП рассказали в группе соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, авария произошла на Гагаринскому мосту возле остановки «Путепровод» вечером 23 октября. На фото, предоставленных очевидцем, видно две машины: «Ниву» от удара развернуло поперек дороги, отечественную легковушку вынесло с дороги в кювет.

Официальных данных об аварии нет.

Инспекторы просят пензенцев строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и боковой интервал. Нельзя отвлекаться на гаджеты и другие предметы, так как невнимательность за рулем может стать причиной трагедии.