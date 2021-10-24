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24.10.2021г.
Основные способы борьбы с инфекционными заболеваниями: ответ «дежурного врача»

Основные способы борьбы с инфекционными заболеваниями: ответ «дежурного врача»

Вс, 24.10.21 12:51
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Врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Чепасова рассказала журналистам информагентства, как бороться с инфекционными заболеваниями.

К инфекционным болезням относятся заболевания, которые развиваются вследствие проникновения в организм человека или животных патогенных микроорганизмов. К ним относятся вирусы, бактерии, микоплазмы. риккетсии, грибы и другие. Инфекционные болезни могут очень быстро распространяться и передаваться от одного человека к другому, поражая большое количество населения и вызывая эпидемии и пандемии.

В основе профилактики инфекционных болезней лежат три основные задачи. Первой задачей является оперативное выявление источника в лице больного человека или носителя возбудителей инфекции, изоляция пациента и лечение.

Очень важно осуществить разрыв путей передачи. Это вторая задача профилактики инфекционных болезней. Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, необходимо прервать пути передачи возбудителей инфекции. С этой целью в инфекционных очагах проводят экстренные профилактические мероприятия, в том числе дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию.

Инфекционные болезни отличаются от других, неинфекционных, заболеваний тем, что при них в организме человека находится живой возбудитель. При этом больной человек служит источником заражения других людей. Некоторые инфекционные болезни приводят к массовому поражению населения. Все инфекционные болезни отличаются цикличностью течения заболевания. Большинство из них после выздоровления формируют стойкий иммунитет.

Следующей важнейшей задачей в борьбе с инфекционными заболеваниями является повышение иммунитета организма человека и формирование невосприимчивости к возбудителям инфекций. Эта проблема решается с помощью проведения иммунопрофилактики путем выполнения профилактических прививок, суть которых заключается во введении в организм иммунобиологических препаратов. К ним относятся вакцины, анатоксины, иммуноглобулины и ряд других препаратов. Их предназначение заключается в создании специфического приобретенного иммунитета к конкретному заболеванию. За счет прививок в организме привитого человека создается невосприимчивость к многим инфекционным болезням.

В основе вакцинации лежит выработка защитных антител против инфекционного агента. Введение иммунобиологических препаратов способствует формированию иммунной памяти, которая включается при встрече с инфекционным агентом.

Прививки в большинстве случаев предотвращают возможность развития инфекционного заболевания. Если же болезнь все-таки разовьется, то она не будет протекать тяжело, не будет осложнений и летальных исходов. А массовая вакцинация населения будет способствовать созданию коллективного иммунитета, который будет препятствовать распространению возбудителей инфекционных болезней в коллективе, тем самым значительно снизится риск его передачи от человека к человеку. Это поможет защитить от инфекции тех людей, которым прививки противопоказаны.

Для предупреждения инфекционных заболеваний , в первую очередь, используется вакцинопрофилактика. Вакцины обеспечивают организму появление приобретенного иммунитета к конкретному инфекционному агенту.

Компонентами вакцины могут быть непосредственно микроорганизмы (живые, но ослабленные или убитые), а также отдельные фрагменты возбудителей. После введения вакцины создается иммунитет против конкретного инфекционного заболевания благодаря выработке защитных антител против его возбудителя. Вакцинация подготавливает наш организм к эффективному ответу на внедрение микроорганизма.

Таким образом, основная цель проведения иммунизации населения: это предупреждение инфекционного заболевания, а также сдерживание его распространения. Иммунизированные люди создают безопасную среду для окружающих их лиц, у которых нет прививки и отсутствует иммунитет.

Процесс проведения прививок в нашей стране регламентирует Национальный календарь обязательных профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям. Вакцинация проводится только здоровым людям. Перед прививкой все осматриваются врачом, который определяет показания и противопоказания для вакцинации. Глобальной задачей вакцинации является ликвидация инфекционных болезней.

Иммунизация населения служит самой действенным и прочным способом защиты от инфекционных болезней.

Источник фотографии: Архив ИА "Пенза-Пресс"
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20.10.2021 14:02
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15.10.2021 16:40
Выгодно ли содержать фотостудию в Пензе: отзывы предпринимателей
13.10.2021 17:05
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08.10.2021 07:00
«Вы с этим хотите победить?» Как в Пензе танец объединил баскетболиста и колясочницу
06.10.2021 16:37
Как парк «Союз» преобразил Западную поляну в Пензе
06.10.2021 13:28
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04.10.2021 17:24
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04.10.2021 14:37
Юрий Осколков рассказал о продлении авиарейсов из Пензы в Минводы
04.10.2021 14:29
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01.10.2021 17:58
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01.10.2021 13:05
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01.10.2021 13:04
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30.09.2021 14:08
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30.09.2021 12:03
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29.09.2021 16:17
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29.09.2021 10:30
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