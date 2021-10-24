Основные способы борьбы с инфекционными заболеваниями: ответ «дежурного врача»

Врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Чепасова рассказала журналистам информагентства, как бороться с инфекционными заболеваниями.

К инфекционным болезням относятся заболевания, которые развиваются вследствие проникновения в организм человека или животных патогенных микроорганизмов. К ним относятся вирусы, бактерии, микоплазмы. риккетсии, грибы и другие. Инфекционные болезни могут очень быстро распространяться и передаваться от одного человека к другому, поражая большое количество населения и вызывая эпидемии и пандемии.

В основе профилактики инфекционных болезней лежат три основные задачи. Первой задачей является оперативное выявление источника в лице больного человека или носителя возбудителей инфекции, изоляция пациента и лечение.

Очень важно осуществить разрыв путей передачи. Это вторая задача профилактики инфекционных болезней. Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, необходимо прервать пути передачи возбудителей инфекции. С этой целью в инфекционных очагах проводят экстренные профилактические мероприятия, в том числе дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию.

Инфекционные болезни отличаются от других, неинфекционных, заболеваний тем, что при них в организме человека находится живой возбудитель. При этом больной человек служит источником заражения других людей. Некоторые инфекционные болезни приводят к массовому поражению населения. Все инфекционные болезни отличаются цикличностью течения заболевания. Большинство из них после выздоровления формируют стойкий иммунитет.

Следующей важнейшей задачей в борьбе с инфекционными заболеваниями является повышение иммунитета организма человека и формирование невосприимчивости к возбудителям инфекций. Эта проблема решается с помощью проведения иммунопрофилактики путем выполнения профилактических прививок, суть которых заключается во введении в организм иммунобиологических препаратов. К ним относятся вакцины, анатоксины, иммуноглобулины и ряд других препаратов. Их предназначение заключается в создании специфического приобретенного иммунитета к конкретному заболеванию. За счет прививок в организме привитого человека создается невосприимчивость к многим инфекционным болезням.

В основе вакцинации лежит выработка защитных антител против инфекционного агента. Введение иммунобиологических препаратов способствует формированию иммунной памяти, которая включается при встрече с инфекционным агентом.

Прививки в большинстве случаев предотвращают возможность развития инфекционного заболевания. Если же болезнь все-таки разовьется, то она не будет протекать тяжело, не будет осложнений и летальных исходов. А массовая вакцинация населения будет способствовать созданию коллективного иммунитета, который будет препятствовать распространению возбудителей инфекционных болезней в коллективе, тем самым значительно снизится риск его передачи от человека к человеку. Это поможет защитить от инфекции тех людей, которым прививки противопоказаны.

Для предупреждения инфекционных заболеваний , в первую очередь, используется вакцинопрофилактика. Вакцины обеспечивают организму появление приобретенного иммунитета к конкретному инфекционному агенту.

Компонентами вакцины могут быть непосредственно микроорганизмы (живые, но ослабленные или убитые), а также отдельные фрагменты возбудителей. После введения вакцины создается иммунитет против конкретного инфекционного заболевания благодаря выработке защитных антител против его возбудителя. Вакцинация подготавливает наш организм к эффективному ответу на внедрение микроорганизма.

Таким образом, основная цель проведения иммунизации населения: это предупреждение инфекционного заболевания, а также сдерживание его распространения. Иммунизированные люди создают безопасную среду для окружающих их лиц, у которых нет прививки и отсутствует иммунитет.

Процесс проведения прививок в нашей стране регламентирует Национальный календарь обязательных профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям. Вакцинация проводится только здоровым людям. Перед прививкой все осматриваются врачом, который определяет показания и противопоказания для вакцинации. Глобальной задачей вакцинации является ликвидация инфекционных болезней.

Иммунизация населения служит самой действенным и прочным способом защиты от инфекционных болезней.