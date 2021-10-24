В Пензенскую область поступила партия детской вакцины против гриппа

В Пензенскую область поступила очередная партия вакцины против гриппа «Совигрипп» для детей в количестве 158 300 доз.

Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, вакцинация юных жителей началась в сентябре. На сегодняшний день привито уже 45 066 детей. Препарат «Совигрипп» показан к применению у детей с 6-месячного возраста. В ближайшее время вакцина будет распределена по медучреждениям региона.

Доказано, что вакцинация - наиболее эффективный способ профилактики инфекционных заболеваний. Однако врачи советуют соблюдать и другие меры профилактики: избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания, сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Также важно использовать медицинскую маску, часто мыть руки с мылом, проводить влажную уборку, проветривать помещения.