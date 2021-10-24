Эксперт предупредил россиян о новой схеме мошенничества с SMS

Советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков рассказал о новой схеме мошенников, которые используют SMS для кражи денег.

Номер человека регистрируется на десятках ресурсов, в том числе в МФО, после приходит множество сообщений с кодами, которые и выманивают мошенники, отмечает телеканал «360» со ссылкой на РБК.

Злоумышленники связываются с жертвой в разных мессенджерах, чтобы войти в доверие. Некоторым удается уговорить человека прислать скриншот экрана с входящими СМС якобы для того, чтобы помочь разобраться в ситуации. Всего этого мошенникам достаточно, чтобы оформить микрокредит.

«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из СМС, он просит прислать скриншот экрана с СМС, так что стопор в голове плохо срабатывает», — рассказал эксперт.